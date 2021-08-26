የበረሃ አንበጣና ሌሎች ተባዮች ለመቆጣጠር የቅድመ መከላከል ስራን ማጠናከር ያስፈልጋል

ነሐሴ 20/2013 (ኢዜኣ) የበረሃ አንበጣና ሌሎች በሰብል ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ተባዮችን ለመቆጣጠር የቅድመ መከላከል ስራን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ የዘርፉ ምሁራን ተናገሩ።
ከመላ አገሪቷ የተውጣጡ የዕጽዋት ጥበቃ ባለሙያዎች፣ የዩኒቨርሲቲ ምሁራንና ሌሎችም በግብርናው ዘርፍ ያሉ አካላት የተሳተፉበት በዕጽዋትና ሰብሎች አጠባበቅ ላይ ያተኮረ ዓመታዊ ጉባኤ በአዲስ አበባ ተካሄዷል።
በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የዕጽዋት ሳይንስ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ፍርዱ አዘረፈኝ እንዳሉት፤ ዕጽዋትን የሚጎዱ አረምና ተባዮች በምርታማነት ላይ የሚያደርሱት ጉዳት ከፍተኛ ነው።
በተለይ በረሃ አንበጣ በሰብሎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ሲያደርስ ይስተዋላል።
ስለዚህ ተባዮችና አረሞች በሰብሎች ላይ የሚያደርሱትን ጉዳት ለመቀነስ ቅድሚያ መከላከልና መቆጣጠር ላይ ትኩረት ሊደረግ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
በእርሻ ምርምር የሆለታ ማዕከል የዕጽዋት ተባይ ተመራማሪ ዶክተር ግርማ ደምሴ በበኩላቸው፤ እነዚህና መሰል በሰብሎችና በዕጽዋት ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ተባዮች በሰው፤ በእንሰሳትና በአካባቢ ላይም አሉታዊ ተፅዕኖ እንዳላቸው ገልጸዋል።
በዚህም ፀረ-ሰብል ነፍሳት በግብርና ስራ ላይ ሊያደርሱ የሚችሉትን ጉዳት በመገንዘብ ቅድሚያ የመከላከል ስራን ማጠናከር እንደሚገባ አጽንኦት ሰተውታል።
በቴክኖሎጂ የታገዙ በእርሻ ማሳ ውስጥ የሚተገበሩ የተለያዩ የመከላከያና መቆጣጠሪያ መንገዶችን ተግባራዊ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
በግብርና ሚኒስቴር የዕጽዋት ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ በላይነህ ንጉሴ እንደገለጹት፤ በኢትዮጵያ በሰብሎች ላይ ጉዳት ከሚያደርሱ ተባዮች ዋነኛ አንበጣ ነው።
ባለፈው ዓመት በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በብዛት ተከስቶ ለረዥም ጊዜ የቆየው የበረሃ አንበጣ መንጋ፣ ከፍተኛ ሰብል በማውደም በምርትና ምርታማነት ላይ ጉልህ ጉዳት ማድረሱን አስታውሰዋል፡፡
አፋር፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ ክልሎች እና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የአንበጣ መንጋው ተከስቶባቸው ከነበሩ አካባቢዎች መካከል ይገኙበታል።
በዘንድሮ ዓመት የአንበጣ ስጋት እንዳለፈው ጊዜ ባይሆንም ቅኝት በማድረግ ለቁጥጥር የሚያስችል ዝግጅት የተደረገ መሆኑን አቶ በላይነህ ጠቁመዋል።
የበረሃ አንበጣና ሌሎችም ተባዮች በሰብል ላይ በሚያደርሱት ጉዳት ምክንያት ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ አገራት ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ለከፋ የምግብ እጥረት የሚዳርጉ መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ።