ኮሌጁ የልዩ ኃይል ምልምል ፖሊሶችን እያስመረቀ ነው።

እንጅባራ ነሀሴ 20/2013 (ኢዜአ) የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ ለ8ኛ ዙር በጥሩ ብርሃን መለስተኛ ውትድርና ማሠልጠኛ ማዕከል ያለጠናቸውን የልዩ ኃይል ምልምል ፖሊሶች እያስመረቀ ነው።
በምረቃ ሥነ ሥርዓቱ ላይ የክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር፣ የሰላምና ደህንነት ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ሰማ ጥሩነህ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደህንነት ጉዳዮች አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው፣ የገቢዎች ሚኒስቴር አቶ ላቀ አያሌውን ጨምሮ ሌሎችም የክልልና ፌደራል የስራ ሀላፊዎች ተገኝተዋል።
ተመራቂ የልዩ ኃይል ፖሊሶች ከሁሉም የክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች ተመልምለው በጦር መሣሪያ አጠቃቀምና በከፍተኛ ወታደራዊ ሥልት የተሰጣቸውን ስልጠና በብቃት ያጠናቀቁ መሆናቸውን በማዕከሉ የ8ኛ ዙር ሠልጣኞች ምክትል አስተባባሪ ኮማንደር መላኩ እሸቴ ለኢዜአ ተናግረዋል።
በተጨማሪም ጠላንት መመከት የሚያስችላቸውን የአካልና የሥነ ልቦና ዝግጅት በበቂ ሁኔታ ያደረጉ መሆናቸውን አመልክተዋል
ተመራቂዎች በሥነ ሥርዓቱ ላይ በቆይታቸው የቀሰሟቸውን ወታደራዊ ትርኢቶች እየቀረቡ ናቸው።