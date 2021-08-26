በጋምቤላ ከተማ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ 41 የንግድ ድርጀቶች ታሸጉ

ጋምቤላ፤ ነሐሴ 20/2013 (ኢዜአ) በጋምቤላ ከተማ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ 41 የንግድ ድርጀቶች እንዲታሸጉ መደረጉን የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ አስታወቀ።
በጋምቤላ ከተማ የተጀመረው ህጋዊ እርምጃ እስከ ወረዳ ድረስ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተመልክቷል።
አንዳንድ ሰግብግብ ነጋዴዎች በህዝቡ ላይ ጫና ለመፍጠር ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉትን በጥናት በመለየት ህጋዊ እርምጃ መውስድ መጀመሩን የቢሮው ኃላፊ አቶ ቲቾት ኮመዳን ለኢዜአ ተናግረዋል።
ቢሮው ኮሚቴ በማቋቋም ባለፉት ሁለት ቀናት ባካሄደው እንቅስቃሴ ተገቢ ያልሆነ ዋጋ ጭማሪ በማድረግ የኢኮኖሚ አሻጥር ለመፍጠር የሞከሩ 41 የንግድ ድርጅቶች እንዲታሸጉ ማድረጉን አስታውቀዋል።
ከተሻጉት መካከል ሉካንዳ ቤቶች፣ የምግብ ዘይት አቅራቢዎች፣ የጅምላ ሸቀጣ ሸቀጥ አከፋፋዮች፣ የሲሚንቶና ሌሎች የንግድ ድርጅቶች ይገኙበታል።
የሎካንዳ ቤቶች ቀደም ሲል አንድ ኪሎ ስጋ ከ300 እስከ 360 ብር ሲሸጥ የነበረው አሁን ላይ ከ400 ብር በላይ እየሸጡ ስለመሆናቸው በተቋቋመው ኮሚቴ ጥናት መረጋገጡን ገልጸዋል።
እንዲሁም በነፃ ገበያ ሽፋን አንድ ኩንታል ሲሚንቶ በ750 እንዲሸጡ መመሪያ ቢተላለፍም እስከ አንድ ሺህ 200 ብር ድርስ እየሸጡ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
በሌሎችም የምግብ ፍጆታዎች ላይም እንዲሁ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ መደረጉን ያመለከቱት ኃላፊው፤ የንግድ ድርጀቶቹ ወደ ቀድሞው የመሸጫ ዋጋ እንዲያስተካክሉ ይደረጋል ነው ያሉት።
የኢኮኖሚ አሻጥር እየፈጠሩ በሚገኙ የንግድ ድርጅቶች ላይ ከማሸግ በተጨማሪ የንግድ ፈቃድ መሰረዝና ሌሎችም አስተዳደራዊ እርምጃዎች ጭምር እንደሚወድባቸው አስታውቀዋል።
በጋምቤላ ከተማ የቀበሌ አምስት ነዋሪ ወይዘሮ ብርቱካን ከፊያለው በሰጡት አስተያየት፤ በቀበሌ በተቋቋሙ ማህበርት አማካኝነት ስኳር በተመጣጠኝ ዋጋ እያገኙ ቢሆንም በሌሎች የምግብ ፍጆታዎች ላይ የሚስተዋለው ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ከፍተኛ ጫና እንደፈጠረባቸው ተናግረዋል።
ለዚህም ምክንያቱ አንዳንድ የንግዱ ማህበረሰብ የፈጠሩት ችግር መሆኑን ጠቁመው መንግስት የዋጋ ንረቱ ለማስተካከል መስራት አለበት ብለዋል።
በከተማ አንዳንድ ስግብግብ የሉካንዳ ቤቶች በፈጠሩት የዋጋ ጭማሪ ተጠቃሚውን ህብረተሰብ እየጎዳ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በሉካንዳ ስራ የሚተዳደሩት አቶ ተኬ ወጋ ናቸው።
መንግስት ችግር ፈጣሪዎች ላይ አስፈለጊውን እርምጃ እንዲወስድ ትብብር ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
መንግስት በሉካናዳ ቤቶች ብቻ ሳይሆን በሌሎች የምግብ ፍጆታዎች ላይ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በሚያደረጉ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ነው ያሉት አቶ ተኬ።
የክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ቲቾት ኮመዳን እንዳመለከቱት፤ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ያደረጉ የንግድ ድርጅቶችን ስርዓት ለማሲያዝ በጋምቤላ ከተማ የተጀመረው ህጋዊ እርምጃ እስከ ወረዳ ድረስ ተጠናክሮ ይቀጥላል።