በዲላና ሆሳእና ከተሞች አሸባሪዎቹን ህወሓትና ሽኔን የሚያወግዝ ህዝባዊ ሰልፍ እየተካሄደ ነው

ዲላ/ ሆሳእና ነሐሴ 20/2013(ኢዜአ)በደቡብ ክልል በዲላና ሆሳእና ከተሞች መከላከያ ሰራዊትን የሚደግፍና አሸባሪዎቹን ህወሓትና ሽኔን የሚያወግዝ ህዝባዊ ሰልፍ እየተካሄደ ነው።
በተለይም በዲላ እየተካሄደ ባለው ሰልፍ የከተማና አከባቢው ነዋሪዎች እንዲሁም ከዞኑ ከሁሉም መዋቅሮች የተወጣጡ ተወካዮች እየተሳተፉ ነው።
ነዋሪዎቹ ”አንድ ሆነን ጠንካራ ድምጽ እናስተጋባለን!!” ”አንድ ሆነን ጠንካራ ክንድ እንስነዝራለን!!” ”ምዕራባዊያን ከኢትዮጵያ ላይ አሸባሪው ህውሓት ከንጽሃን ላይ እጆቻቹን አንሱ!”፣ የሚሉና መሰል የተቋሞ ድምጾችን እያሰሙ ነው ።
ሰልፈኞቹ ለመከላከያ ሰራዊት ደጀን እሆናለሁ!” የሚሉና መሰል መፈክሮችንም በማስተጋባት ለሰራዊቱ ያላውን ድጋፍ እየገለጹ ነው።
ነዋሪዎቹ ”አንድነታችን የፈተናዎቻችን መመከቻ ጋሻ ነው” በሚል ድምጻቸውን በጋራ እያሰሙም ይገኛሉ።
በሰልፉ ላይ ለመከላከያ ሠራዊት ለሦስተኛ ጊዜ የዓይነትና የገንዘብ ድጋፍ እንደሚበረከት ተመላክቷል።
በተመሳሳይ ከሀድያ ዞን የተውጣጡ የተለያተዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት ህዝባዊ ሰልፍ በሆሳእና ከተማ እየተካሄደ ነው።
በህዝባዊ ሰልፍ የአሸባሪዎቹን የህወሀትንና የሸኔን ሀገር የማፍረስ ስምምነት ዘመቻን የሚቃወሙና መከላከያ ሰራዊቱን የሚደግፉ ድምጻች እየተስስተጋቡ ነው።
የውጭ ሀይሎችን የተዛባ እይታና ጫና የሚያወግዙ መፈክሮችም በሰልፈኞ እየተስተጋቡ ይገኛል።