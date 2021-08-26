ነሀሴ 20 ቀን 2013 (ኢዜአ) የአሸባሪው ህወሃት ታጣቂዎች በከባድ መሣሪያ ቤታችንን ሲመቱት ህይወታችንን ለማዳን ተሰደድን ሲሉ ከአፋር ክልል የተለያዩ አከባቢዎች የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ተናገሩ።
በአፋር ክልል አሸባሪው ህወሃት ሰርጎ በገባባቸው አካባቢዎች ነዋሪዎች ተፈናቅለው ጭፍራ ከተማ ተጠልለው ይገኛሉ።
ተፈናቃዮቹ እንደሚናገሩት አሸባሪው ህወሃት ድንገት ገብቶ በነዋሪዎች ላይ ተኩስ በመክፈቱ አካባቢውን ለቀው በመውጣት ለአምስት ቀናት በእግራቸው ተጉዘው ጭፍራ ገብተዋል።
ለዘመናት ያፈሩትን ሃብትና ንብረት በመተውና ህይወታቸውን ለመታደግ ባዶ እጃቸውን ከቤት በመውጣት ለተለያዩ ችግሮች መጋለጣቸውን ገልጸዋል፡፡
የአሸባሪው ህወሃት ታጣቂዎች በከባድ መሣሪያ ቤታችንን ሲመቱት ህይወታችንን ለማዳን ስንሰደድ በርካቶች በዚሁ ቡድን ተኩስ መገደላቸውን ተናግረዋል።
በንፁሃን ላይ ግድያ ከመፈፀም በተጨማሪ ቤትና ንብረት በማቃጠል፣ በመዝረፍና በማውደም አረመኔያዊ ተግባር ሲፈፅም ተመልክተናል ብለዋል።
በጭፍራ ከተማ ከተጠለሉ ከአንድ ወር በላይ እንደሆናቸው የሚናገሩት ተፋናቃዮቹ በመንግስት በኩል አንድ ጊዜ ድጋፍ ቢደረግላቸውም በቂ ባለመሆኑ ተጨማሪ ድጋፍና እገዛ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል።
አሸባሪ ቡድኑ ለሰው ልጅ ፍጹም ርህራሄ የሌለው አገር አፍራሽ በመሆኑ በጋራ ኢትዮጵያዊያን በጋራ ታግለው ማጥፋት አለባቸው ብለዋል።
በአፋር ክልል የዞን አንድ ወይም የአውሲረሱን ዞን የተፈናቃዮች ሎጀስቲክ አስተባባሪ አቶ ቢላል ዳርጌ፤ በጭፍራ ተጠልለው የሚገኙ ተፈናቃዮች ቁጥር ከ20 ሺህ መብለጡን ተናግረዋል።
ከኡዋ፣ አውራ፣ ጉሊና ወረዳዎች እና ከጭፍራ ገጠራማ አካባቢዎች አሸባሪው በፈፀመባቸው ጥቃት መፈናቀላቸውንም ተናግረዋል።
ለተፈናቃዮቹ በመንግስትና በለጋሽ ድርጅቶች በኩል አስካሁን የተለያዩ ድጋፎች መደረጋቸውን ጠቁመዋል፡፡
በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁለተኛ ዙር ድጋፍ ይደረጋል ያሉት አስተባባሪው ተፈናቃዮች ካሉበት ትምህርት ቤት ወጥተው በመጠለያ እንዲኖሩ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
አሸባሪው ህወሓት የመንግስትን የተናጠል የተኩስ አቁም እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ በአፋርና አማራ ክልሎች የተለያዩ ከካባቢዎች ሰርጎ በመግባቱ ከ500 ሺህ በላይ ዜጎች ተፈናቅለዋል፡፡