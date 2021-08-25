መሰረታዊ የምግብ ሸቀጥ ከአገር ውስጥ በተጨማሪ ከውጭ አገራት ግዥ በመፈጸም ወደ አገር ቤት እየገባ ነው

አዲስ አበባ፤ ነሀሴ 19 ቀን 2013 (ኢዜአ) የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መሰረታዊ የምግብ ሸቀጥ እጥረቱን ለማቃለል በአገር ውስጥ ከሚመረተው በተጨማሪ የውጭ ግዥ በመፈጸም ወደ አገር ቤት እየገባ መሆኑን አስታወቀ።
53 ነጥብ 9 ሚሊዮን ሊትር የምግብ ዘይት ለስርጭት መዘጋጀቱንም ሚኒስቴሩ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለመገናኛ ብዙኃን ገልጿል።
እንደ ሚኒስቴሩ መግለጫ ኢኮኖሚውን ለማዳከም እየተሰራ ያለውን አሻጥር ለመቀልበስ መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ ነው።
ከፌዴራል እስከ ወረዳ ባሉ አደረጃጀቶች የክትትልና ቁጥጥር ተግባር የሚያከናውን ግብረ ሃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል።
በዚሁ መሰረት ያለአግባብ የተከማቹ ዘይት፣ ሩዝ፣ ስንዴና ሌሎች ምርቶችን በቁጥጥር ስር በማዋል በህጋዊ መንገድ ለኅብረተሰቡ ተሰራጭተው ገንዘቡ ለመንግስት ገቢ እየተደረገ ነው ተብሏል።
ስንዴ፣ ስኳር፣ ዘይትና ሌሎች መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦችን እጥረት ለማቃለልም በአገር ውስጥ ከሚመረተው በተጨማሪ መንግስት ተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ መድቦ ወደ አገር ቤት እያስገባ መሆኑ ተመላክቷል።
53 ነጥብ 9 ሚሊዮን ሊትር የምግብ ዘይት ለስርጭት ዝግጁ መደረጉንና ከዚሁ ውስጥ 12 ነጥብ 5 ሚሊዮን ሊትር ሚሆነው ከአዲሱ ዓመት በኋላ እንደሚደርስ በመግለጫው ተጠቁሟል።
በተጨማሪም የሁለት ሚሊዮን ኩንታል ስኳር ግዥ ተፈጽሞ በመጓጓዝ ላይ ሲሆን የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት ግዥው የተፈጸመ አራት ሚሊዮን ኩንታል የዳቦ ስንዴ ከመጪው መስከረም ጀምሮ ወደ አገር ቤት እንደሚገባ ተገልጿል።
የኑሮ ውድነቱን በጊዜያዊነትና በዘላቂነት ለመፍታት የአገር ውስጥ አምራቾችን አቅም የማሳደግና ሕገወጥ ነጋዴዎች ላይም የክትትልና ቁጥጥር ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ተነግሯል።
የሚኒስቴሩ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አበባ ታመነ፤ የአገር ምሰሶ የሆነውን ኢኮኖሚ በማዳከም ሕገወጥ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ዘርግተው አሻጥር በመፍጠር ኅብረተሰቡ እንዲማረርና አገር አደጋ ላይ እንድትወድቅ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
እየተፈጠረ ያለው የኢኮኖሚ አሻጥር ኅብረተሰቡ እንዳይረጋጋ እየተደረገ ያለበት የኢኮኖሚ ጦርነቱ አንድ አካል ስለመሆኑ አንስተዋል።
አሻጥረኞቹ ምርት እያለ የለም በማለት አገር ለማጥፋት እየተጠቀሙበት ያለ የጥፋት ዘዴያቸው ነው ብለዋል።
የአገር ሕልውና ተደፍሮ ባለበት በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ሕዝብ ከመንግስት ጎን መቆሙን አደፍርሶ ጥላሸት ለመቀባት የታሰበ ሴራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ኅብረተሰቡ የኢኮኖሚ አሻጥረኞችን ሴራ ተረድቶ የተከሰቱ ችግሮችን ከግንዛቤ በማስገባት እያሳየ ላለው ትዕግስት ምስጋና አቅርበዋል።
የሚኒስቴሩ የንግድ እቃዎች ዋጋ ጥናት፣ ክትትልና ቁጥጥር ዳይሬክተር አቶ ካሳሁን ሙላት የንግድ አሻጥር በሚሰሩ የንግድ ድርጅቶችና ግለሰቦች ላይ የስራ ፈቃድ ስረዛ፣ ማሸግ፣ ማስጠንቀቅና ሌሎች አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃዎች እተወሰዱ መሆኑን ገልጸዋል።
አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃ ከተወሰደባቸው የንግድ ድርጅቶችና ተቋማት የሚገኘው ገንዘብም ለመንግስት ገቢ እየተደረገ እንደሆነ ጠቁመዋል።
የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት መንግስት ካለፈው ዓመት በተሻለ መልኩ እየሰራ እንደሚገኝም ተናግረዋል።
እንደ ዘይት፣ ስኳር፣ ስንዴና ሌሎች መሰረታዊ ሸቀጦች ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ለህብረተሰቡ እንዲዳረሱ በህብረት ስራ ማህበራት በተደራጁ ተቋማት አማካኝነት ተደራሽ እየሆነ ነው ብለዋል።
በምግብ ፍጆታ ላይ ባዕድ ነገሮችን ቀላቅለው ሲሸጡ በተገኙ ከዘጠኝ ሺህ በላይ ድርጅቶችና የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው ምርቶችን ሲሸጡ በተገኙ ከ31 ሺህ በላይ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መወሰዱ ተገልጿል።
ያለ ምክንያት የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ህገወጥ ነጋዴዎችን፣ አምራቾችን፣ ደላሎችና አከፋፋዮችና አሻጥር በመፍጠር ህብረተሰቡ እንዲማረር የሚያደርጉ አካላትን ህብረተሰቡ እንዲያጋልጥ ሚኒስቴሩ ጥሪ አቅርቧል።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰትና የውጭ ምንዛሬ መጨመርና እጥረት፣ የብር የመግዛት አቅም መዳከምና የፖለቲካ አለመረጋጋት ለኑሮ ውድነት መከሰት ዓለም አቀፋዊና አገራዊ ምክንያቶች መሆናቸው ተመላክቷል።