ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመከላከል በግልና አካባቢ ንጽህና አጠባበቅ ላይ መረባረብ ይገባል- ዶክተር ደረጀ ዱጉማ

ድሬዳዋ፤ ነሐሴ 19/2013(ኢዜአ) ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ትርጉም ባለው መንገድ ለመከላከል በግልና አካባቢ ንጽህና አጠባበቅ ላይ መረባረብ እንደሚገባ የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ አሳሰቡ።
በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ሀገራዊ የሀይጂንና አካባቢ ጤና አጠባበቅ ዕቅድ አፈጻጸምና በተያዘው የስራ ዘመን ዕቅድ ላይ የሚመክር ጉባዔ ዛሬ በድሬዳዋ ተጀምሯል፡፡
በጉባዔው መክፈቻ ላይ ዶክተር ደረጀ እንደገለጹት፤ የግልና የአካባቢውን ንጽህናና ደህንነት ላይ ተጨማሪ አቅም ፈጥሮ በመስራት ተላላፊና ተላላፊ ያለሆኑ በሽታዎችን መከላከል ይቻላል፡፡
በኢትዮጵያ ከ60 እስከ 80 በመቶ የሚሆኑት ተላላፊ በሽታዎች፤ 26 በመቶ የህጻናት ሞት ፣50 በመቶ የህጻናት መቀንጨር ምክንያት ከግል ንጽህናና ከውሃ አቅርቦት ክፍተት ጋር ተያያዥነት ያለው ነው፡፡
እነዚህ በሽታዎች የሀገሪቱን ማህበራዊና ምጣኔ ሃብታዊ እንቅስቃሴ ጫና መፍጠራቸውን ነው ያመለከቱት፡፡
ችግሩን ለመከላከል በሀገር አቀፍ ደረጃ ፣በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ተናባቢና ወጥ ዕቅድ በመደገፍ አሰራርና አደረጃጀት በመዘርጋት የተጀመሩት ተግባራት ለውጥ እያመጡ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ሆኖም አሁንም ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ለሥራው በመመደብ ሁሉም አመራር የተሻለና ሥር-ነቀል ውጤት ለማምጣት እንዲረባረብ ሚኒስትር ዴኤታው አሳስበዋል፡፡
በተጨማሪም ከከተሞች መስፋፋትና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች እየጨመሩ በመምጣታቸው በጉዳዩ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባል ብለዋል፡፡
የህብረተሰቡን ተሳትፎ በማሳደግ የተጀመሩ ውጤታማ ተግባራት ወደኋላ እንዳይመለሱ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ዶክተር ደረጀ አስታውቀዋል።
በተለይም የመጸዳጃ ቤቶችን ተደራሽነትና አጠቃቀም በማሻሻልና ደረጃቸው ጠብቆ በመገንባት ትኩረት ሰጥተን ልንሰራ ይገባል ነው ያሉት፡፡
በድሬዳዋ ገጠር ቀበሌዎች ከመጸዳጃ ነጻ የሆነ አካባቢ ለመፍጠር ፣በአካባቢና ሥነ ንጽህና መርሃ ግብር የንጹህ ውሃ አቅርቦትን በማሳደግ የታየው ለውጥ በሁሉም አካባቢዎች መስፋፋት እንደሚገባውም ጠቅሰዋል፡፡
በተለይ በሀገሪቱ 200 ወረዳዎች የተጀመረው የግል ንጽህና አጠባበቅና የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የመጸዳጃ ቤቶችን ቁሶችን ማቅረብ እንደሚያስፈልግ ዶክተር ደረጀ ጠቁመዋል።
”የእጅ ንጽህና በአግባቡ መጠበቅ መሰረታዊና ባህል ሆኖ መቀጠል አለበት፤ በኮቪድ 19 ወቅት የታየው ጅምርና አሁንም ወደኋላ የተመለሰው የንጽህና አጠባበቅ ወደቦታ መመለስ ይገባል” ብለዋል፡፡
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር በበኩላቸው ፤ ከሃይጅንና አካባቢ ጤና አጠባበቅ ጋር ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ዘመናዊ አሰራር ዘርግቶ መስራትና ለተግባራዊነቱ በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
በድሬዳዋ ችግሩን ለመከላከል ሁሉም አካላት የተካተቱበት ፎረም ተመስርቶ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል፡፡
ከጉባዔው የሚገኘው ግብአት በድሬዳዋ አስተዳደር ሥር ነቀል ለውጥ ለማምጣት የተጀመረውን እንቅስቃሴ ለማሳደግ ወሳኝ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የአስተዳደሩ ጤና ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ ናቸው፡፡
ለሦስት ቀናት በሚቆየው ጉባዔ የፌደራል፣ የክልሎችና ከተማ አስተዳድሮች የሥራ አፈጻጸምና ዕቅድ ላይ ውይይት እንደሚደረግ መርሃ ግብሩ ያሳያል ፡፡
በአስተዳደሩ ገጠር ቀበሌዎች በንፅህና አጠባበቅ ዙሪያ የተከናወኑ ሥራዎች በጉባዔው ተሳታፊዎች ተጎብኝተዋል፡፡