ለመመዝገቢያና ለክፍያ የተጋነነ ዋጋ የጨመሩ ሶስት ትምህርት ቤቶች ሊታገዱ ነው

ድሬዳዋ፤ ነሐሴ 19 ቀን 2013(ኢዜአ) በድሬዳዋ አስተዳደር ለአዲሱ ዓመት የትምህርት መመዝገቢያና በወርሃዊ ክፍያ ላይ የተጋነነ ዋጋ የጨመሩ ሶስት የግል ትምህርት ቤቶች እንደሚታገዱ የአስተዳደሩ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉካ መሐመድ ዛሬ ለጋዘጠኞች እንደተናገሩት፤ ትምህርት ቤቶች ከሚሰጡት አገልግሎት ጥራት አንፃር የማይመጣጠን ዋጋ ከዓመት ወደ አመት እየጨመሩ መጥተዋል፡፡
ለችግሩ የትምህርት ቢሮ ያለበት የአደረጃጀትና የአሰራር ክፍተቶች ድርሻ እንዳለው ገልጸዋል፡፡
ቢሮው የአዲሱ ዓመት መመዝገቢያ ጊዜ ከሐምሌ 20 በፊት እንደማይቻል ለየትምህርት ቤቱ የተፃፈውን ደብዳቤ ወደ ጎን በማድረግ ቀደም ብለው ከመጋቢት 27 ጀምሮ ትምህርት ቤቶቹ ምዝገባ ሲያካሂዱ ቆይተዋል።
“የምዝገባው ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ ትምህርት ቤቶቹ ወላጆችን ሳያማክሩና የሚሰጡትን አገልግሎትና ጥራት ደረጃ በሚፈለገው ደረጃ ሳያደርሱ በወርሃዊ ክፍያ ላይ ከ10 እስከ 100 በመቶ የተጋነነ ህገ ወጥ ጭማሪ ማድረጋቸው ተደርሶበታል” ብለዋል፡፡
ጉዳዩን የሚመለከታቸውን አካላት ያካተተ ኮሚቴ ተዋቅሮ የማጣራት ስራ መሰራቱን ገልጸዋል።
እንደ ኃላፊዋ ገለጻ፤ ቢሮው ከሰኔ ወር 2013 ዓ.ም ጀምሮ ችግሩን ለመፍታት ከወላጆችና ትምህርት ቤቶች ባለቤቶች ጋር ውይይት ተደርጎ የጋራ መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡
ይህን መነሻ በማድረግ ትምህርት ቤቶች ከግብዓት፣ መምህራን ደመወዝና ጥቅማጥቅም አንፃር የሚያቀርቡትን የዋጋ ልዩነት ከግምት በማስገባት ጭማሪው ፍትሃዊ እንዲሆን ለዓመታዊ መመዝገቢያ በወርሃዊ ክፍያው ላይ 20 በመቶ፣ በወርሃዊ ክፍያ ላይ ደግሞ 30 በመቶ ብቻ እንዲጨምሩ መወሰኑን ገልጸዋል።
በውሳኔው መሠረት 68 የግል ትምህርት ቤቶች አስቀድመው ያስከፈሉትን ዋጋ ከተወሰነው ውሳኔ በላይ ከሆነ ተመላሽ እንደሚያደርጉ አስረድተዋል፡፡
“ምዝገባ የሚጀምሩትም ከነሐሴ 25 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ይሆናል” ብለዋል፡፡
ወላጆች ከዚህ ውጪ የሚደረግ ማናቸውም ህገ ወጥ ተግባራት በጋራ የመከላከል ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል፡፡
የጋራ ስምምነቱን ባለማክበር ከ50 እስከ 80 በመቶ የወርሃዊ ክፍያ ጭማሪ ያደረጉ አዲስ ሕይወት፣ ጀሩሳሌም እና ቅድስት ትሬዛ ትምህርት ቤቶች ላይ በሸማቾች ጥበቃ አዋጅ መሠረት እስከ ማገድ የሚደርሰው እርምጃ እንደሚወሰድ ኃላፊዋ አስታውቀዋል።
ይህም በሚመለከተው አካል በኩል ተፈፃሚ እንደሚሆን ገልጸው፤ ወላጆች ይህን በመረዳት ለልጆቻቸው ተለዋጭ ትምህርት ቤት በጊዜ እንዲፈልጉ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡