ነሐሴ 19/2013(ኢዜአ) “ህብረተሰቡ የደረሱ ሰብሎችን በማረምና በመጠበቅ በችግር ጊዜም አብሮነቱን አሳይቶናል” ሲሉ የዘማች ቤተሰቦች ተናገሩ።
አሸባሪው ህወሀት በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በወረራ መግባቱን ተከትሎ ወጣቶች ቡድኑን ለመመከት ወደ ግንባር እየዘመቱ ነው።
በደቡብ ወሎ ዞን ኩታበር ወረዳ አዲስ አለም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በህብረተሰቡ ትብብር ሰብላቸው ሲታረምላቸው ያገኘናቸው ወይዘሮ ሎሚ ተሾመና ወይዘሮ ትብለጥ ለጋስ ልጆቻቸው ለህልውና ዘመቻው ወደ ግንባር መዝመታቸውን ተናግረዋል።
ልጆቻችን “አማራን አጠፋለሁ ብሎም ኢትዮጵያውያን አፈርሳለሁ” ብሎ የተነሳውን ጠላት ለመፋለም በመዝመታቸው ደስተኞች መሆናቸውን ነው የሚናገሩት።
አሁን ደግሞ ህብረተሰቡ “የዘማች ቤተሰቦች ሰብል አረም በልቶት አይቀርም ብሎ በጊዜ ዘርቶ ሰብላችንን በወቅቱ እያረመልን መሆኑ ደስታችንን ከፍ አድርጎታል” ብለዋል።
ህብረተሰቡ “ሰላም ከሌለ ሀገር የለም” በማለት የዘማች ቤተሰቦችን ሰብል በወቅቱ በማረምና በመጠበቅ አብሮነቱን አሳይቷል፣ “ለዚህም ምስጋናም ይገባዋል” ነው ያሉት።
ልጃቸውን መርቀው ወደ ህልውና ዘመቻው የላኩት አርሶ አደር ሽመልስ አራጋው “ልጄ ሀገሩን ሲጠብቅ ህብረተሰቡ ሰብላችንን እየጠበቀልን” ነው በማለት ተናግረዋል።
“ከአገር የሚቀድም የለምና እኔም ሀገሬን ለማዳን እዘምታለሁ” በማለት ዝግጁነታቸውን አረጋግጠዋል።
የዘማች ቤተሰቦችን ሰብል ሲያርሙ ያገኘናቸው አርሶ አደሮች በበኩላቸው፤ አንድ ህይወታቸው አስይዘው ግንባር ላይ ለሚፋለሙ ጀግኖችና ቤተሰቦቻቸው ሰብላቸውን መንከባከብ ቢያንስ እንጂ አይበዛባቸውም ነው ያሉት።
ነገም እንደዛሬው ሁሉ ሰብላቸውን በመሰብሰብ ወደቤታቸው ከማስገባት ባለፈ ማንኛውንም ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
አሸባሪው ህወሀት በማይካድራ የፈጸመውን የንጹሃን ጭፍጨፋ ዛሬም ሊደግም የመጣ መሆኑን ማወቃቸውን አመልክተው፤ “አቅማችን የፈቀደውን በማድረግ ለመፋለም ዝግጁ ነን” ብለዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ሀላፊ አቶ አሊ ሰይድ በዞኑ ከ 2 ሺህ 800 በላይ የእርሻ መሬት ያላቸው ሰዎች የህልውና ዘመቻውን ተቀላቅለዋል።
ዞኑም የዘማች ቤተሰቦች ሰብል በወቅቱ እንዲታረም ግብረ ሀይል አቋቁሞ እያስተባበረ መሆኑን ገልጸዋል።