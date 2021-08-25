አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 19-2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያን የገጠሟትን ፈተናዎች ወደ ዕድልና ድል በመቀየር ሕልውናዋን በማይናወጥ መሰረት ላይ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በየወሩ በሚያዘጋጀው ‘አዲስ ወግ’ የአንድ ርዕሰ ጉዳይ የውይይት መድረክ ዛሬ “ፅናት ለአገር ሕልውና” በሚል መሪ ሃሳብ ተካሄዷል።
በመድረኩ ምጣኔ ሃብት፣ ስነ-ልቦና፣ ኪነ-ጥበብና ደህንነት ከወቅታዊ አገራዊ ሁኔታዎች ጋር ያላቸውን ትስስር የሚቃኝ የውይይት መነሻ ሃሳብ ቀርቦ ምክክር ተደርጎበታል።
የመከላከያ ሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ፣ የአዲስ አበባ ባህል ቱሪዝምና ኪነጥበብ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ሰርፀ ፍሬስብሃት፣ የስነ ልቦና ምሁሩ ዶክተር ምህረት ደበበ እንዲሁም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የማክሮ ኢኮኖሚ ከፍተኛ አማካሪ ማሞ እስመለዓለም በመድረኩ የውይይት መነሻ ሃሳብ አቅርበዋል።
ውይይቱ በዋናነት ትኩረቱን ኢትዮጵያዊያን የሚገጥሟቸውን ፈተናዎች በጽናት ተጋፍጠው በሚያሸንፉበት ሁኔታ ላይ አድርጓል።
ኮሎኔል ጌትነት ኢትዮጵያዊያን በታሪክ የገጠሟቸውን ፈተናዎች ታግለው በማሸነፍ ለዓለም የፅናት አብነት የሆኑ ሕዝቦች መሆናቸውን ተናግረዋል።
የኢትዮጵያን ሕልውና የማይሹ የውጭ አካላት ከውስጥ ባንዳዎች ጋር ተቀናጅተው የሕልውና አደጋ መደቀናቸውንም አስታውሰዋል።
ነገር ግን ኢትዮጵያዊያን ያለምንም ልዩነት አገራቸው ያቀረበችላቸውን የድረሱልኝ ጥሪ ተቀብለው በጽናት እየተፋለሙ ነው ብለዋል።
ይህም ኢትዮጵያ ዛሬም ሕይወታቸውን ሳይሰስቱ ለሕልውናዋ በጽናት የሚቆሙላት ዜጎች ያላት አገር አድርጓታል ነው ያሉት።
አቶ ሰርፀ ፍሬስብሃት በበኩላቸው “የኢትዮጵያዊያን የኪነ-ጥብብ ባለሙያዎች በዘመናት የሙያ ቅብብሎሽ የኪነ-ጥበብ ማዕከላዊ ጭብጥ የአገር ፍቅር መሆኑን አስተምረዋል” ነው ያሉት።
ኪነ-ጥበብ በኢትዮጵያዊያን አዕምሮ ውስጥ የጽናት ተምኔት በመፍጠር ለአገር ሕልውና በጀብዱ እንዲዋደቁ ማድረጓንም ነው ያብራሩት።
ከአገራዊ ለውጡ በፊት በነበሩ 27 ዓመታት የመንግስት በትር ካረፈባቸው ዘርፎች ዋነኛው ኪነ-ጥበብ መሆኑን አስታውሰው፤ ይህም በትውልዱ ላይ “የሀገር ፍቅር” የሚለውን ጉልህ ስዕል ለማጥፋት ያለመ ነበር ብለዋል።
ነገር ግን ኢትዮጵያዊነት የሚለው የአሸናፊነት ጽናት በቀላሉ የሚጠፋ አለመሆኑን ዜጎች ለአገራቸው ጥሪ የሰጡት ምላሽ በግልጽ ማሳየቱን አብራርተዋል።
ከዚህ አኳያ ኪነ-ጥብብ ዜጎችን በአጭር ጊዜ ወደ አንድ በማምጣት ጉልህ አበርክቶ ማድረጓንና ይህንንም በጽናት ማስቀጠል እንደሚጠበቅባት ተናግረዋል።
ጽናት የሚፈጠረው አሁን ያለውን ሳይሆን የሚመጣውን አሻግሮ በማየት መሆኑን የገለጹት ደግሞ የስነ-ልቦና ምሁሩ ዶክተር ምህረት ደበበ ናቸው።
የአሁኑን ብቻ መመልከት በጊዜያዊ ነገር መረበሽን እንደሚፈጥርም ነው ያስረዱት።
የኋላ ታሪክን በትክክል መገንዘብ ሌላኛው የጽናት ምንጭ መሆኑን የሚናገሩት ዶክተር ምህረት፤ ኢትዮጵያ ከዚህ አኳያ በጽናት ወደ አሸናፊነት የተሸጋገረችባቸው በርካታ የኋላ ታሪኮች አሏት ብለዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የማክሮ ኢኮኖሚ ከፍተኛ አማካሪ ማሞ እስመለዓለም፤ ብርቱ ሕዝብና መሪ ፈተናዎችን ወደ ዕድል ብሎም ወደ ድል የሚቀይር መሆኑን ይናገራሉ።
በኢትዮጵያ የተፈጠሩ ወቅታዊ ችግሮች ሳይበግሩን ኢኮኖሚውን ማሻገር የሚችሉ ዕድሎች አሉ ሲሉም ነው ያብራሩት።
የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ፈተናዎችን በጽናት መሻገር የኢትዮጵያዊያን መገለጫ መሆኑን ተናግረዋል።
ወጣቱ ትውልድ ለዓመታት የተሰበከለትን ጥላቻና ቁርሾ ሰብሮ ለአገሩ ሕልውና በአንድነት መቆሙ ደግሞ እንደ አባቶቹ ለአገሩ በጽናት ዘብ እንደሚቆም ያሳየ መሆኑን አንስተዋል።
ኢትዮጵያዊነትን ቀብረነዋል ሲባል የሚነሳ የአሸናፊነትና ጽናት ምልክት መሆኑንም ነው ተሳታፊዎቹ የገለጹት።
ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ “የትግራይ ሕዝብ ከሚሞት እኔ ልሰዋ” የሚል ሠራዊትና “እኔ ከምሞት የትግራይ ሕዝብ ይለቅ” በሚል ህጻናትን ሳይቀር ለጦርነት የሚያሰለፍ ቡድን እንዳለ ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ማስገንዘብ እንደሚገባም ገልጸዋል።