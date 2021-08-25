ክብረ ንፅህና ተይዞ አረብ ሀገር መሄድ አይፈቀድም በማት ሁለት ታዳጊዎችን የደፈረ ግለሰብ በእስራትና በገንዘብ ተቀጣ

አዳማ ነሃሴ 19/2013/ኢዜአ/ ክብረ ንፅህናችሁን ይዛችሁ አረብ ሀገር መሄድ አይፈቀድም በማለት ሁለት ታዳጊዎችን በማታለልና በማስፈራራት የደፈረ ግለሰብ በ20 ዓመት እስራትና በገንዘብ መቀጣቱን ፖሊስ አታወቀ።
ወንጀሉን የተባበረችው ባለቤቱም በ10 ዓመት እስራትና በገንዘብ ተቀጥታለች ።
የአዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሚዲያና ኮሚዩኒኬሽን ሃላፊ ዋና እንስፔክተር ራዲያ ቱራ ለኢዜአ እንደገፁት ግለሰቡ “ታዳጊዎች ልጃገረድ ሆነው አረብ ሀገር መሄድ አይፈቀድላቸውም” በማለት አታሎና አስፈራርቶ መድፈሩን ገልጸዋል ።
ተከሳሽ ሙስጠፋ ከድር ግንቦት 23 ቀን 2013 ዓም በአዳማ ከተማ ሚግራ መናሃሪያ አካባቢ በሚገኝ ሰላም መኝታ ቤት አልጋ ይዞላቸው ምሽት አራት ሰዓት ላይ ታዳጊዎቹን መድፈሩን ዋና ኢንስፔክተሯ ተናግረዋል ።
የታዳጊዎቹ ዕድሜ 14 እና 15 ዓመት መሆኑን የገለጹት ዋና እንስፔክተር ራዲያ ከአርሲ ዞን ዲገሉና ጥዮ ወረዳ ከቤተሰቦቻቸው ጠፍተው በአሰላ ከተማ መገኘታቸውን ገልፀዋል ።
የተከሳሽ ባለቤት ሰዓዳ ወይንም በቅፅል ስሟ ቢፍቱ ሙሐመድ የተባለች ግለሰብ ግንቦት 22 ቀን 2013 ዓ.ም ታዳጊዎችን አረብ ሀገር እልካቸዋለው በማለት ከአሰላ ወደ አዳማ እንዳመጣቻቸው ዋና እንስፔክተር ራዲያ አመልክተዋል ።
በማግስቱ ግለሰቡ ለራሱና ለባለቤቱ አንድ መኝታ እንድሁም ለሁለቱ ታዳጊ ሴቶች አንድ መኝታ ቤት በመከራየት ምሽት አራት ሰዓት በጩቤ አስፈራርቶ መድፈሩን በሰውና በሰነድ ማስረጃ መረጋገጡን ተናግረዋል ።
የአዳማ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬ ባዋለው ችሎት 1ኛተከሳሽ ሙስጠፋ ከድር በ20 ዓመት እስራትና በገንዘብ እንዲቀጣ መወሰኑን ገልጸዋል።
በተመሳሳይ 2ኛ.ተከሳሽና የወንጀሉ ተባባሪ የሆነችው ባለቤቱ ሰዓዳ ሙሐመድ በ10 ዓመት እስራትና በገንዘብ እንድተቀጣ ውሳኔ መስጠቱን ዋና ኢንስፔርተር ራዲያ ቱራ አስታውቀዋል።