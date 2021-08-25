አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሰርጎ በገባባቸው የሰሜን ጎንደር ዞን ወረዳዎች የአርሶ አደሩን ንብረት ዘርፎ እየሸሸ ነው

ነሐሴ 19 ቀን 2013 (ኢዜአ) አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሰርጎ በገባባቸው የሰሜን ጎንደር ዞን ወረዳዎች የአርሶ አደሩን ንብረት ዘርፎ እየሸሸ መሆኑን የሰሜን ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ያለዓለም ፋንታሁን ገለጹ።
አቶ ያለዓለም እንደገለጹት፤ አሸባሪው ቡድን በአገር መከላከያ ሠራዊትና በፀጥታ ሀይሎች በማይፀብሪ ግንባር ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰበት ነው።
ቡድኑ ሰርጎ በገባባቸው የሰሜን ጎንደር ዞን ወረዳዎች የመንግስት ተቋማትና የግለሰቦች ንብረቶች ላይ ዝርፊያ እየፈፀመ እንደሆነም ተናግረዋል።
በመንገድ ግንባታ ላይ የሚገኙ ድርጅቶች ማሽነሪዎችና ተሽከርካሪዎች ዝሪፊያ መፈፀሙንም ጠቁመዋል።
“በተጨማሪም የአርሶ አደሩን እህልና ከብቶች ዘርፎ በመሸሽ ላይ ነው” ብለዋል። በሌላ በኩል አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ እየተካሄደ ባለው የሕልውና ዘመቻ የኅብረተሰቡ ድጋፍ የላቀ እንደሆነ አቶ ያለዓለም ገልጸዋል።