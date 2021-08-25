ወጣቶች የአብሮነትና መተጋገዝ እሴቶችን በማስቀጠል ለሀገር ሰላም የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ ቀረበ

ሆሳዕና፣ ነሀሴ 19/2013 (ኢዜአ) በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች የአብሮነትና መተጋገዝ እሴቶች በማስቀጠል ለሀገር ሰላም የድርሻቸውን እንዲወጡ የሰላም ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ።
ሚኒስቴሩ ከዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በሁለተኛ ዙር ብሔራዊ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለ3ሺህ 500 ሰልጣኞች ያዘጋጀው ስልጠና ተጀምሯል።
የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ በወቅቱ እንዳሉት፤ ለ27 ዓመታት በነበረው አስተዳደር የህብረተሰቡ ነባር የአብሮነትና የመተጋገዝ እሴት ተሸርሽሯል።
የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለው በበጎፍቃድ አገልግሎት ሥራ መሰማራታቸው የተሸረሸረውን አብሮነትና መተጋገዝ መልሶ ለማጠናከርና ለማስቀጠል ፋይዳው የጎላ መሆኑን አስረድተዋል።
“የበጎ ፍቃድ አገልግሎቱ ለማህበረሰቡ ከሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ባሻገር የማህበረሰቡን ተቻችሎና ተከባብሮ በአንድነት የመኖር ባህላዊ እሴቶችን ለማጎልበት ያስችላል” ብለዋል።
በህግ ማስከበር ዘመቻው መላው ኢትዮጵያዊያን ዳር እስከዳር ተነቃንቀው ለኢትዮጵያ በአንድነት መቆማቸው ሀገር ለማፍረስ የተነሳሱ ሀይሎችን ተስፋ ማስቆረጡን ሚኒስትር ዴኤታዋ ተናግረዋል።
የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ፤ በጎ ፍቃደኛ ወጣቶቹ በሚኖራቸው ቆይታ ሀገራዊ አንድነትንና ሰላምን በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩሩ አመልክተዋል።
“በዚህም አንድነቷ የተጠበቅ ሀገር ለመመስረት የሚደረገውን ጥረት ማገዝ ይኖርባቸዋል” ነው ያሉት።
ከምስራቅ ሸዋ ዞን ኤጀሬ ወረዳ የመጣችው ተማሪ እየሩሳሌም ተካልኝ፣ ስልጠናውን አጠናቃ በምትመደብበት የትኛውም የሀገሪቱ ክፍል በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ማህበረሰቡን ለማገልግል መዘጋጀቷን ነው የተናገረችው።
“በምሰማራበት አካባቢ ህብረተሰቡን በሰላምና አብሮነት እሴት ላይ በማስተማርና በማገዝ እንደ ዜጋ የሚጠበቅብኝን እወጣለሁ” ብላለች።
ነበር ባህላዊ እሴቶች መሸርሸራቸው ዛሬ ሀገራችን ለገባችበት ውጥንቅጥ ዋነኛ ምክንያት መሆኑን የገለጸው ደግሞ ከደቡብ ጎንደር ዞን ጋይንት ወረዳ የመጣው እያየ መኩሪያ ነው።
“ይህን ጉጂ አመለካከት መለወጥ የሚቻለው ነባሩን የመቻቻል፣ የመረዳዳት እና የመተሳሰብ እሴቶቻችንን መመለስ ስንችል በመሆኑ በእኔ በኩል የሚጠበቅብኝን ለመወጣት ዝግጁ ነኝ” ብሏል።
ከሀገሪቱ ሁሉም አካባቢዎች ተውጣጥተው በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ለስልጠና የገቡት በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በሚኖራቸው 45 ቀናት ቆይታ በሰላም፣ አብሮነትና መቻቻል እሴቶች ላይ ስልጠና እንደሚወስዱ ተመልክቷል።
የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞችና ሰልጣኞች የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሂደዋል፡፡