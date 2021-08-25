ኮርፖሬሽኑ ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ወታደራዊ ትጥቅ ለመከላከያ ሠራዊት ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 19/2013 (ኢዜአ) የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ለአገር መከላከያ ሠራዊት ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ወታደራዊ ትጥቅ አበረከተ።
የኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል አህመድ ሃምዛ ወታደራዊ ትጥቁን ለመከላከያ ኅብረት ሎጂስቲክስ ዋና መምሪያ ሃላፊ ተወካይና የመከላከያ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ ብርጋዴር ጄኔራል አስረስ አያሌው አስረክበዋል።
የወታደራዊ ትጥቅ ድጋፋ ሠራዊቱ የሕልውና ማስከበር ዘመቻውን በብቃት መወጣት እንዲችል የተደረገ መሆኑ ተገልጿል።
‘ኢትዮጵያ በሚገጥሟት ፈተናዎች አንድም ጊዜ ሸብረክ ብላ አታውቅም ያሉት ሜጀር ጄኔራል አህመድ ሀምዛ ከውስጥም ሆነ ከውጭ የተጋረጡባትን ፈተናዎች ‘በድል ትሻገራለች’ ብለዋል።
ብርጋዴር ጄኔራል አስረስ አያሌው በበኩላቸው ኢትዮጵያን እየፈተኗት ያሉት በራሷ ሀብት የበለፀጉ ባንዳዎች መሆናቸውን ተናግረዋል።
አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከውጭ ጠላቶች ጋር በማበር ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰራ መሆኑን አስታውሰው ይህን ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማጥፋት ይገባል ብለዋል።
ብርጋዴር ጄኔራሉ ኮርፖሬሽኑ ላበረከተው የወታደራዊ ትጥቅ ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።