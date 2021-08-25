‘ሸኔ’ ትናንትም ለኦሮሞ ሕዝብ አልታገለም፤ ዛሬም ጠላትነቱን በአደባባይ አሳውቆናል

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 19/2013 (ኢዜአ) ቀድሞም የህወሓት ተላላኪ የነበረው ‘ሸኔ’ ለኦሮሞ ሕዝብ የቆመ አልነበረም ዛሬም ጠላትነቱን በአደባባይ አሳውቆናል ሲሉ የኦሮሞ ተወላጆች ተናገሩ።
ከኢዜአ ጋር ቃለ ምልልስ ያደረጉት የኦሮሞ ተወላጆች አሸባሪው የህወሓት ቡድንና ለኦሮሞ ሕዝብ ነጻነት እታገላለው ባዩ ‘ሸኔ’ ግንባር መፍጠራቸው አዲስ ጉዳይ አይደለም ይላሉ።
አሸባሪው የህወሓት ቡድን አገር የማፍረስና የማተራመስ አጀንዳውን እንዲያሳልጥለት የመረጠው ሌላው አሸባሪ ቡድን ‘ሸኔ’ ቀድሞም የድብቅ ተላላኪው ነው ሲሉ ነው የገለጹት።
ሸኔ ኦሮሚያ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ኦሮሞን እየገደለ ለኦሮሞ እታገላለሁ ይላል የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ወደ ሠላማዊ ትግል እንዲገባ የቀረበለትን ጥሪ ባለመቀበል ወገኑን ሲያሰቃይ መኖሩን ተናግረዋል።
ቡድኑ የኦሮሞ ሕዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ወንድምና እህቶቹ ጋር እያከናወነ ያለውን አገር የማቅናት ተግባር ዋጋ ለማሳጣት የሞት ሽረት ጥረት እያደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል።
‘ሸኔ’ በየትኛውም ሚዛን የኦሮሞን ሕዝብ አይወክልም፣ ሁለቱም የሽብር ቡድኖች ጠላቶቻችን በመሆናቸው ልንታገላቸው ይገባል ሲሉ ተናግረዋል።
አሁንም ቢሆን ሸኔ ከአሸባሪው ህወሓት ተልዕኮ እየወሰደ የሽብር ተግባሩን በመቀጠል የኦሮሞን ሕዝብ ወደ ነበረነት ችግር እንዲመለስ እየሰራ መሆኑን አስተያየት ሰጪዎቹ አንስተዋል።
የኦሮሞ ሕዝብ ዜጎች በፍቅርና በመተባበር በጋራ እንዳይኖሩ ኢትዮጵያን የደም ምድር ለማድረግ የሚሰሩትን ሁለቱን የሽብር ቡድኖች እንደማይታገስም ገልጸዋል።
ከሌሎች ወንድምና እህት ኢትዮጵያዊያን ጋር በመሆን አሸባሪውን ህወሓትና ተላላኪውን ሸኔ የሽብር ቡድን ‘አመድ እናደርጋቸዋለን’ በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚጥሩ ራሳቸው ይፈርሳሉ ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ኢትዮጵያን ማንም ሊያፈርሳት ስለተመኘ የምትፈርስ ሳትሆን በልጆቿ ጸንታ የምትቆም አገር ናት ብለዋል።