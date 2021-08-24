አሸባሪው ህወሃት በፈጸመው ጥቃት በአማራ ክልል ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ተፈናቅሏል

ባህርዳር ፤ ነሃሴ 18/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ህውሃት በከፈተው ጦርነት የተፈናቀለው ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ለችግር መጋለጡን የአማራ ክልል የአደጋ መከላከል፣ ምግብ ዋስትና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ።
ወረራ በተፈጸመባቸው አካበቢዎች 700ሺህ የሚደርስ ሴፍትኔት ተጠቃሚዎች ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ አለም አቀፍ ረጅ ድርጅቶች ፍላጎት ባላማሳየታቸው ቅሬታ ቀርቧል።
ዋና ኮሚሽነር አቶ ዘላለም ልጃለም ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት ባለፉት ሶስት ዓመታት በአማራ ክልል የሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች በስፋት ተከስተዋል።
በድርቅና አንበጣ መከሰት እንዲሁም ከክልሉ ውስጥና ውጭ በተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች ምክንያት በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎች ተፈናቅለው ድጋፍ የሚሹ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በተለይም አሸባሪው ህውሃት በከፈተው ጦርነት የተፈናቀለውን ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ለመደገፍ ከክልል፣ ዞንና ወረዳ የተውጣጣ ኮሚቴ ተዋቅሮ በደሴና ጎንደር ከተሞች እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በዚህም በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎችን ከፌደራልና ከክልሉ መንግስት ከ30ሺህ ኩንታል በላይ የምግብ እህል በማቅረብ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን አስገንዝበዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ተፈናቃዮቹ ባሉባቸው አካባቢዎች የሚገኘው ማህበረሰብ የእለት ምግብ፣ አልባሳትና መጠለያ በማቅረብ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
በጦርነት አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ቢፈናቀሉም መንግስትና ህዝቡ በሚችሉት አቅም ሁሉ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
ይሄ ወረራ ሲፈጸም ደግሞ የገበያ፣ የንግድና ሌሎች እንቅስቃሴዎች ከመቆማቸው ጋር ተያይዞ ለልማታዊ ሴፍትኔት ተጠቃሚዎችና የእለት እርዳታ ለሚፈልጉ ዜጎች የሚደረገው ድጋፍ ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል።
በዚህም አሸባሪው ቡድን በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውስ እየተፈጠረ መሆኑን መገመት አያዳግትም ብለዋል።
የዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች ከህግ ማስከበር ዘመቻው ጀምሮ በሁመራ፣ ማይካድራና ሌሎች ጥቃት በተፈጸመባቸው አካባቢዎች ምንም አይነት ድጋፍ አለማድረጋቸውን ጠቁመው አሁንም ያሳዩት ምላሽ ዝቅተኛ መሆኑን ጠቁመዋል።
በዚህም አሸባሪው ቡድን በወረራ በያዛቸው ዞኖች ከ700ሺህ በላይ ለሚሆኑ የሴፍትኔት ተጠቃሚ ዜጎች የምግብ እህል አቅርቦት ቢኖርም ተደራሽ ማድረግ አለመቻሉ አሳሳቢ ነው ብለዋል።
በምግብ ዋስትና ድጋፍ የሚኖሩ ዜጎች ህይወት አደጋ ላይ በመሆኑም ሰብአዊነት የሚሰማቸው ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ገለልተኝነታቸውን ጠብቀው ገብተው ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
በየጊዜው ቁጥሩ እየጨመረ ለሚመጣው ተፈናቃይ የምግብና ሌሎች ቁሳቁሶች አቅርቦት እንዲኖር ተከታታይ የሃብት ማሰባሰብ ስራ መከናወን እንደሚያስፈልግም አስረድተዋል።