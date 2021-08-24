ለአገር መከላከያ ሰራዊት ያለንን አጋርነት አጠናክረን እንቀጥላለን…የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች

አምቦ ነሃሴ 18/2013 (ኢዜአ) የአገርን ህልውና ለማስጠበቅ እየተፋለመ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ያለንን አጋርነት አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች።
“ደሜን ለወገኔ” በሚል መሪ ሃሳብ በግንባር እየተዋደቁ ላሉ የመከላከያ ሠራዊት አባላት ደም የመለገስ መርሃ ግብር በዛሬው ዕለት በአምቦ ከተማ ተካሄዷል።
መልካም የበጎ አድራጎት ማህበር ከከተማው ሴቶች ሀወጻናትና ወጣቶች ጉዳዮች ጽህፍተ ቤት ጋር በመተባበር በተዘጋጀው መርሀ-ግብር ላይ የማህበሩ አስተባባሪ ወጣት ጽዮን ተስፋዬ እንደገለጸችው ለመከላከያ ሰራዊት በሚደረገው ማንኛውም የድጋፍ እንቅስቃሴ ላይ የህዝቡ የነቃ ተሳትፎ ቀጥሏል።
ዛሬ በተካሔደውና ነዋሪው ለሰራዊቱ ያለውን የደጀንነት አጋርነት በገለጸበት የደም ልገሳ መርሀ-ግብር በርካታ ወጣቶችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደተሳተፉ ገልጻ ወደፊትም ለአገር ደህንነት መረጋገጥ ማንኛውም ዋጋ እንደሚከፈል አስረድታለች።
የአምቦ ከተማ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ከፈና ኢቲታ በበኩላቸው “መርሃ ግብሩ በሆስፒታሎችና ሌሎች ጤና ተቋማት ለሚታከሙ የጸጥታ አካላት የደም እጥረት እንዳያጋጥም ታስቦ የተዘጋጀ ነው” ብለዋል።
በአምቦ ከተማ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች፣ ጉዳይ ጽህፈት ቤት የወጣቶች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ወጣት ግዛው ይልማ በበኩሉ እንደገለጸው ከበጎ ፈቃደኛ ለጋሾች ደም ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተከናወነ ባለው ስራ በርካታ ነዋሪዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ።
በቀጣይም የህልውና ትግሉ በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ የተለያዩ የደም ልገሳ መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት ደም የማሰባሰብ ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል፡፡
የአምቦ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሳህሉ ዲሪብሳ እንዳሉት ህብረተሰቡ ተገቢውን የኮቪድ-19 መከላከል ጥንቃቄ በማድረግ ደም መለገስን ባህል እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
በዛሬው እለት የተካሄደው የደም ልገሳ ተግባር ብዙ ሰዎች የተሳተፉበት መሆኑን በመግለጽም፤ አርአያነቱን አበረታተዋል።
“ለወገን ደራሽ ወገን ነው” ያሉት አቶ ሳህሉ፤ በአሁኑ ወቅት ደም መለገስ ወሳኝ ምዕራፍ በመሆኑ ህብረተሰቡ በዚህ ተግባር እንዲሳተፍ ጠይቀዋል።
በደም ልገሳው የተሳተፈው ወጣት መልካሙ ሞሲሳ እንዳለው፤ በግንባር ከጠላት ጋር እየተፋለሙ ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት አጋርነትን ማሳየት የዜግነት ግዴታ ነው።
“ደም ከመለገስ ባለፈ በቀጣይ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከመከላከያ ጎን ሆኜ እስከ ህይወት መስዋትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ” ብሏል፡፡
“በግንባር እየተዋደቁ ውድ ህይወታቸውን ለሀገራቸው ሲሰጡ እኛ ደግሞ ደማችንን በመስጠት የወገኖቻችንን ህይወት መታደግ ይጠበቅብናል” ያሉት ደግሞ የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ባልደረባ አቶ ገዛኸኝ ቂናጢ ናቸው።
“ደሜን የለገስኩት የጀግኖች አባቶቻችንን ታሪክ በመድገም ለሀገር አንድነትና ነፃነት መከበር በግንባር እየተዋደቁ የሚገኙትን ለመታደግ ነው” ብለዋል፡፡
“መከላከያ ሠራዊታችን ለሀገራችን ህይወቱን በሚሰጥበት ወቅት እኛ ደግሞ ደም ከመለገስ ባለፈ ማንኛውንም ድጋፍ ማድረግ አለብን” በማለት ገልጸዋል።
ደም ከመለገስ ባለፈ በቀጣይ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ተገቢውን ስልጠና ወስደው ግንባር ድረስ በመዝመት እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
በዛሬው የደም ልገሳ መርሃ-ግብር ላይ የከተማውን ወጣቶች ጨምሮ ነዋሪዎችና የተለያዩ የስራ ሃላፊዎችም ተሳታፊ ሆነዋል።