የአቶ በሹ ቱሉ ሥርዓተ ቀብር ተፈፀመ

ሀዋሳ፤ ነሐሴ 18/2013 (ኢዜአ) በሲዳማ ፖሊቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ አስተዋጽኦ የነበራቸው የአቶ በሹ ቱሉ ሥርዓተ ቀብር ዛሬ ተፈፅመ፡፡
አቶ በሹ ቱሉ በቀድሞ የሲዳማ ዞን አርቤጎና ወረዳ ጎዋቼ ቀበሌ ከእናታቸው ማሚቴ ቱሉ ፤ ከአባታቸው ከአቶ ቱሉ ቃንቁስ በ1943 ዓ.ም ተወለዱ።
በመጀመሪያውና ሁለተኛው ዙር ሀገር አቀፍ ምርጫ ደኢህዴንን ወክለው በአርቤጎና ወረዳ ምርጫ ጣቢያ በመወዳደር ከ1988 እስከ 1997 ዓ.ም. የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባል በመሆን አገልግለዋል።
አቶ በሹ ቱሉ በሀዋሳ ከተማና አካባቢው ወረዳዎች በነበሯቸው የንግድ ድርጅቶች ለ600 ቋሚና ከአንድ ሺህ በላይ ለሚሆኑ ጊዜያዊ የሥራ ዕድል መፍጠር የቻሉ እንደነበሩ ነው በቀብራቸው ሥነ-ሥርዓት ወቅት በተነበበው የሕይወት ታሪካቸው የተገለፀው።
በሥርዓተ-ቀብሩ ላይ የተገኙት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ፤ በፖለቲካው መስክ ካደረጉት አስተዋፅኦ ባሻገር እንዴት ከትንሽ ካፒታል ተነስቶ ማደግና ድህነትን ማጥፋት እንደሚቻል በሕይወት ተሞክሮዎቻቸው ለሌሎች ያስተማሩ አባት እንደነበሩ ተናግረዋል።
በዚህ ተምሳሌትነታቸው በርካቶች ሰርተው እንዲለወጡና እንዲበለፅጉ ያደረጉ መሆናቸውን አስታውሰው፤ የርሳቸው ህልፈተ ሕይወት ለመላው ሲዳማ ጥልቅ ሀዘን ነው ብለዋል።
አቶ በሹ በሕይወት ቢለዩም ተምሳሌት የሆነ ሥራቸው ሕያው ሆኖ እንደሚቀጥል የተናገሩት አቶ ደስታ ለቤተሰቦቻቸውና ለመላው የሲዳማ ህዝብ መፅናናትን ተመኝተዋል።
የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ፀጋዬ ቱኬ በበኩላቸው፤ አቶ በሹ ቱሉ በተለይ ሲዳማ ራሱን በራሱ የማስተዳደር ሕገ መንግስታዊ ጥያቄ ባቀረበበት የህዝቡ የመብት እንዲከበር ጠንካራ አቋም በማንፀባረቅ ለሠላማዊ ትግሉ ያበረከቱት አስተዋፅኦ ከፍተኛ እንደነበር ነው የገለጹት።
የአቶ በሹ ቱሉ የቅርብ ወዳጃቸው የነበሩት አቶ ብርሀኑ ጋሳ ፤ ሰዎች ሰርተው እንዲለወጡ ብርቱ ጥረት የሚያደርጉ በተለይ ለድሆች የቆሙ ሰው እንደነበሩ ገልጸዋል።
ታሪክና ወግ አዋቂ የነበሩት አቶ በሹ ቱሉ የአካባቢው አርሶ አደሮች ተግተው እንዲሰሩ ከማድረግ ባሻገር ዘርና ማዳበሪያ መግዣ ገንዘብ ለቸገራቸውም ፈጥነው የሚደርሱ ርህሩህ ነበሩ ነው ያሉት።
ባደረባቸው የጤና ችግር ምክንያት በሀገር ውስጥና ውጭ ሲታከሙ ቆይተው በተወለዱ በ70 ዓመታቸው ነሐሴ 15/2013 ዓ.ም. ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት የአቶ በሹ ቱሉ ሥርዓተ-ቀብር ዛሬ በሀዋሳ ከተማ ሚሽን መቃብር ተፈጽሟል።
አቶ በሹ ቱሉ የዘጠኝ ወንድና የስድስት ሴት ልጆች አባት ነበሩ።