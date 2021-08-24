የውስጥና የውጭ ጠላቶችን በመመከትና የኢትዮጵያን ሰላምና ህልውና ለማስጠበቅ በጋራ መቆም አለብን

አዲስ አበባ ነሃሴ 18/2013 (ኢዜአ) የውስጥና የውጭ ጠላቶችን በመመከትና የኢትዮጵያን ሰላምና ህልውና ለማስጠበቅ በጋራ መቆም እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች ገለጹ።
የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ወቅታዊ የአገሪቱን ሁኔታ አስመልክቶ ከሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶችና ሴቶች ጋር ውይይት አካሂዷል።
የሃይማኖት ተቋማት ሚና ከአገር ግንባታ፣ ከፐብሊክ ዲፕሎማሲና ሀሰተኛ መረጃ ስርጭትን ከመከላከል አንፃር ባላቸው ሚና ላይ ያተኮሩ ሰነዶች በውይይቱ ላይ ቀርበዋል።
በሰነዶቹ የሃይማኖት ተቋማት የህብረተሰብን ትስስርና አንድነት ለማጠናከር ያላቸውን ሚና ማጎልበት እንደሚገባቸው ተመላክቷል።
እንደ ህዳሴው ግድብ ሁሉ አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስገንዘብ የፐብሊክ ዲፕሎማሲውን ስራ ለማጠናከር መስራት እንዳለባቸው ተጠቅሷል።
የጉባኤው ቦርድ አባልና የአዲስ አበባ ካቶሊካዊት ሰበካ የሐዋሪያዊ መምሪያ ኃላፊ አባ ጴጥሮስ በርጋ እንዳሉት ውይይቱ የሃይማኖት አባቶች በየአጥቢያቸው በሰላምና አብሮነት፣ አንድነት ላይ የበለጠ እንዲሰሩ ለማበረታታት የተዘጋጀ ነው።
የኢትዮጵያን ትክክለኛ ገፅታ ለሌሎች በማጋራት፣ በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራ ላይ እንዲሰማሩና ከሀሰተኛ መረጃ ስርጭት እንዲታቀቡ የሚያግዝ መሆኑንም ገልፀዋል።
ኢትዮጵያ ሰላም ያላት ጥንታዊት አገር መሆኗን ገልፀው ያላቷን እሴቶች በመጠቀም የሚገጥመንን ችግር በትብብር ለመፍታት እንዲቻል ፈጣሪን በፀሎት መጠየቅ ይኖርብናልም ነው ያሉት።
አገር በችግር ላይ በምትወድቅበት ጊዜ የተጋጩ አካላት ችግሮችን በውይይት እንዲፈቱ ለማድረግ ህዝቡም በአንድነት እንዲሰራ የማበረታታት ኃላፊነት የእምነት አባቶች መሆኑን ገልፀዋል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን የአዲስ አበባ አገረ ስብከት የካህናት ክፍል ኃላፊ መላዕከ ህይወት ቆሞስ አባ ወልደእየሱስ ሰይፉ በበኩላቸው በዚህ ዘመን እንደ አቡነ ጴጥሮስ ያሉ ስለአገር ፍቅር፣ አንድነትና ሰላም የሚሞቱ የሃይማኖት አባቶች ያስፈልጉናል ብለዋል።
ሁሉም ምዕመን በፈጣሪ ፊት እኩል መሆናቸውን በመረዳት በቋንቋና በነገድ ሳይከፋፈሉ እንዲኖሩ የአምነት አባቶች ሚናቸው የጎላ መሆኑን በመግለፅ።
በዚህ ወቅት በአንድነት በመቆም የውስጥና የውጭ ጠላቶችን በመመከትና የአገሪቱን ሰላምና ህልውና ማስጠበቅ አለብን ብለዋል።
የአንሷር መስኪድ ኢማም ሼህ አህመድ ከማል ሁሴን፤ ስለ አገር ሰላም፣ እድገት እና ልማት የእስልምና ሃይማኖት አጥብቆ እንደሚያስተምርና እንደሚሰብክ ተናግረዋል።
አገር ስትለማ ማልማትና ከጎን ሆኖ መደገፍ እንደ አሁኑ አይነት ችግር በሚገጥማት ጊዜም ግንባር ቀደም ሆኖ በመሰለፍ አገርን መጠበቅ ያስፈልጋል ብለዋል።
በሁሉም ዘንድ መለያየት እንደማይገባ በመጠቆም ሙስሊም ክርስትያኑ አገር ስትደፈርና ስትወረር በአንድነት መቆም እንዳለበትም አሳስበዋል።