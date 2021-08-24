ህብረተሰቡ ከህወሓት ሀሰተኛ ፕሮፖጋንዳ ራሱን መጠበቅ አለበት

ጂንካ (ኢዜአ) ነሐሴ 18/2013 ህብረተሰቡ መረጃዎችን ከተአማኒ የመረጃ ምንጮች ብቻ በማግኘት ከህወሓት የሽብር ፕሮፖጋንዳ ራሱን መጠበቅ አለበት ሲሉ በደቡብ ኦሞ ዞን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ገለጹ።
ኢዜአ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያነጋገራቸው በዞኑ የሚገኙ ምሁራንና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች “የህወሓት የጥፋት ቡድን ለሚያሰራጨው የማደናገሪያ ወሬዎች ጆሮ መስጠት አይገባም” ብለዋል።
የጂንካ ዩኒቨርሲቲ የስነልቦና መምህር ኢያሱ ኮላሳ እንዳሉት ህወሓት የሚነዛው ፕሮፖጋንዳና ሀሰተኛ መረጃ በህብረተሰቡ ላይ ሽበርና አለመረጋጋትን እየፈጠረ ነው።
በየጊዜው የሚሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎች በተለይ ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች ዜጎችን ለማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ስነልቦናዊ ቀውስ እየዳረጉ መሆኑን ነው ያስረዱት።።
“የሀሰት መረጃና ፕሮፖጋንዳ ህዝቡ በመንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ ብሎም እርስ በርሱ በጥርጣሬ እንዲተያይ ስለሚያደርግ ዜጎች ለሀሰተኛ መረጃዎች ጆሮ መስጠት የለባቸውም” ብለዋል።
በመንግስት በኩል ተዓማኒነት ያላቸው መረጃዎችን በማቅረብ በሀሰት መረጃ የማይረበሽ ጠንካራ ስነ-ልቦና ያለው ማህበረሰብ መገንባትና ጉዳቱን መከላከል እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
መምህር ኢያሱ እንዳሉት የህወሓት ፕሮፖጋንዳ ህዝብ ማደናገሪያ ስልትና ሀሰተኛ መረጃ ስለመሆኑ በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን በማጋለጥ በኩል ሁሉም አካላት በትኩረት መስራት ይኖርባቸዋል።
በየጊዜው የህወሓት የጥፋት ቡድን ለሚያሰራጨው የማደናገሪያ ወሬዎች ትኩረት እንደማይሰጡ የገለጹት መምህር ኢያሱ፣ ህብረተሰቡም ተአማኒነት ለሌለው መረጃ ጆሮ እንዳይሰጥ መክረዋል።
የጂንካ ከተማ ነዋሪ ወጣት ምትኩ ንጉሴ በበኩሉ ህወሓት ለ27 ዓመታት ሀገሪቱን ሲበዘብዝና ሲያራቁት በነበረበት ወቅት ዋናኛ መሳሪያው ውሸት እንደነበር አስታውሷል።
“የሽብር ቡድኑ ሲመሰረት ጀምሮ በውሸት የተካነ በመሆኑ ዛሬ ላይ የሀሰት መረጃዎችን ቢያሰራጭና የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ቢያካሂድ አይገርምም፤ ልብ አልሰጠውም” ብሏል።
በአሁኑ ወቅት በለየለት የጥፋት ተግባር የተመሳማራው ህወሓት አቅሙ እየተሟጠጠ በመሄዱ የሀሰት መረጃና ፕሮፖጋንዳን መርጨት አንድ የመንፈራገጫ ስልቱ አድርጎ እየተጠቀመበት መሆኑን ተናግሯል።
እንደ ወጣት ምትኩ ገለጻ ህብረተሰቡ ተአማኒነት ካላቸው ምንጮች መረጃ በማግኘት ራሱን ከህወሓት የሴራና የእርኩሰት እንቅስቃሴ ሊጠብቅ ይገባል፡፡
“የሽብር ቡድኑ ይህን ከተማ ተቆጣጠርኩ፤ ይህን ያህል ደመሰስኩ እያለ የሚያሰራጨው የሀሰት ፕሮፖጋንዳ በህብረተሰቡ ዘንድ መረበሽና አለመረጋጋት ፈጥሯል” ያለው ደግሞ የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጂንካ ቅርንጫፍ ጋዜጠኛ ጄታ ታገሰ ነው።
ይህ ስልት የሽብር ቡድኑ ሆን ብሎ ህዝብን ለማወክ እና በሠራዊቱ ላይ ያለው እምነት እንዲሸረሸር ለማድረግ የፈጠረው ስልት መሆኑንም ጠቁሟል።
ህብረተሰቡ የሽብር ቡድኑ በሚያሰራጨው አሉባልታ ተረብሾ ከመደናገር ይልቅ መረጃን በማጣራት ራሱን መከላከል እንዳለበትም ነው የመከረው።
“ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃዎችን ለህዝብ በማድረስ ማህበረሰቡን ከሀሰተኛ መረጃዎች የመጠበቅ ሙያዊ ግዴታዬን በሀላፊነት ስሜት እወጣሉ” ሲል ጋዜጠኛ ጄታ አክሏል።