ኅብረተሰቡ ለመከላከያ ሠራዊቱ እያደረገ ያለው የስንቅ ዝግጅት ዜጎች በሀገራቸው ጉዳይ አንድ መሆናቸውን ያመላከተ ነው

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 18/2013 (ኢዜአ) ኅብረተሰቡ ለመከላከያ ሠራዊቱ እያደረገ ያለው የስንቅ ዝግጅት ዜጎች በሀገራቸው ጉዳይ አንድ መሆናቸውን ያመላከተ መሆኑን በመዲናዋ የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ የወረዳ ሁለት አመራሮችና ነዋሪዎች ገለጹ ።
የወረዳው ነዋሪዎች ለኢትዮጵያ ህልውና ዘብ ለሆነው የሀገር መከላከያ ሠራዊት የሚውል ስንቅ አዘጋጅተዋል።
ኢዜአ በስፍራው በመገኘት ያነጋገራቸው የወረዳው ነዋሪዎች የስንቅ ዝግጅቱ ለሰራዊቱ ያላቸውን አጋርነት የገለጹበት መሆኑን ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ ህልውናዋ ተጠብቆ እንድትቀጥል ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል የሚጠበቅበትን ሚና መወጣት እንዳለበትም ነው የገለጹት።
ከዚህ አኳያ የወረዳው ነዋሪዎች ለሰራዊቱ ድጋፍ በማድረግ እየተሳተፉ መሆኑን ጠቅሰው፤ በቀጣይም ድጋፍን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
የወረዳው ነዋሪ ለመከለከያ ሠራዊቱ የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አክሊል አሰፋ ናቸው።
ኅብረተሰቡ ለሠራዊቱ ድጋፍ በመስጠት ረገድ በሙሉ አቅሙና ጉልበቱ በመሳተፍ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለሠራዊቱ ያለውን ደጀንነት አስመስክሯል ነው ያሉት።
የስንቅ ዝግጅቱ ለመከላከያ ሠራዊቱ ከሚኖረው የአይነት ድጋፍ ባሻገር የአካባቢው ማህበረሰብ በሀገሩ ጉዳይ አንድ መሆኑ የታየበትና ማህበራዊ መስተጋብሩ የተጠናከረበት ነው ብለዋል።
የወረዳው ስራ አስፈጻሚ አቶ እዮብ እሸቱ በበኩላቸው ነዋሪዎቹ ሠራዊቱን በገንዘብና በሎጅስቲክ እያደገፉ መሆኑን ተናግረዋል።
የስንቅ ዝግጅቱም የአካባቢው ማህበረሰብ በራሳቸው ተነሳሽነት ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን መሆናቸወን በተግባር ያሳዩበት በመሆኑ ተግባሩ ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት።
በወረዳው ውስጥ ባሉት 80 ብሎኮች የሚኖሩ ዜጎች በተለያዩ ጊዜያት ለመከላከያው ድጋፍ ማድረጋቸውንም ነው ያብራሩት።
የዛሬው የስንቅ ዝግጅትም በወረዳው ከሚገኙ ብሎኮች መካከል በጣፎ ፖሊ ቴክኒክ ሴንተር አካባቢ ባሉ ነዋሪዎች የተዘጋጀ መሆኑን ጨምረው ገልጸዋል።