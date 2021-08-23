በአማራ ክልል ከ900 በላይ የነዳጅ ኦፕሬሽናል ዴፖዎችና ማደያዎች ለመገንባት እየተሰራ ነው

ባህር ዳር፤ ነሐሴ 17 ቀን 2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የነዳጅ አቅርቦት ለማቀላጠፍና እጥረትን ለማቃለል ከ900 በላይ የነዳጅ ኦፕሬሽናል ዴፖዎችና ማደያዎች ለመገንባት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታወቀ።
በባህር ዳር ከተማ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጭ በግል ባለሃብቶች የተገነባው ኤላ ፔትሮሊየም የነዳጅ ኦፕሬሽናል ዴፖ ዛሬ ተመርቆ ለአገልግሎት በቅቷል።
በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ አበባው ውቤ እንዳሉት፤ ለ27 ዓመታት በነበረው የኢኮኖሚ አሻጥር የነዳጅ ዴፖዎች በክልሉ እንዳይስፋፉ ተፅዕኖ ሲደረግ ቆይቷል።
የማደያዎች አለመስፋፋትም እንደ ክልል የነዳጅ ሃብት የመያዝ አቅምን ከመጉዳት ባለፈ የአገልግሎት አሰጣጥና የተደራሽነት ችግር እንዲያጋጥም ማድረጉን ተናግረዋል።
በተሰራው የኢኮኖሚ አሻጥር ክልሉ በልማት ወደ ፊት እንዳይራመድ መደረጉን ያስታወሱት አቶ አበባው፤ በክልሉ በአሁኑ ወቅት አገልግሎት የሚሰጡ የነዳጅ ማደያዎች 176 ብቻ እንደሆኑ ጠቅሰዋል።
“የነዳጅ አቅርቦት የነበረው በትናንቱ ስሌት እንጂ በአሁኑ ፍላጎታችን ባለመሆኑ ምክንያትም የነዳጅ አቅርቦትና እጥረት ነበር” ብለዋል።
እጥረቱን ለማቃለልም ከሀገራዊ ለውጡ በኋላ የክልሉ መንግስት እስከ 100 የነዳጅ ኦፕሬሽናል ዴፖዎችና ከ800 በላይ የነዳጅ ማደያዎች እንዲገነቡ አቅጣጫ አስቀምጦ እየሰራ እንደሚገኝ አቶ አበባው አስታውቀዋል።
እስካሁንም ለ40 የኦፕሬሽናል ዴፖዎች እና 342 የነዳጅ ማደያ የግንባታ ቦታዎች ለአልሚ ባለሃብቶች ተሰጥቶ አብዛኞቹ በግንባታ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ኤላ ፔትሮሊየም ኦፕሬሽናል ዴፖና ማደያ አሁን እየተካሄደ ባለው የህልውና ዘመቻ ምንም ዓይነት ችግር ሳይገድበው ተገንብቶ ዛሬ ለአገልግሎት በመብቃቱም አመስግነዋል።
እንደ ምክትል ቢሮ ኃላፊው ገለጻ ፤ የኦፕሬሽናል ዴፖው ሥራ መጀመር በቂ ነዳጅ በማከማቸት እጥረት ሲያጋጥም ለገበያው በማቅረብ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ያስችላል።
የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ “በከተማዋ የነዳጅ ማደያዎች በብዛት ባለመኖራቸው የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም ትልቅ የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ ቆይቷል” ብለዋል።
“የነዳጅ ኦፕሬሽናል ዴፖው ስራ መጀመር ህግን የማስከበር ሥራ ብቻ ሳይሆን ልማትንም ጎን ለጎን እያፋጠንን መሆኑን ያሳያል” ሲሉ አክለዋል።
ዶክተር ድረስ እንዳሉት፤ ባለሃብቶቹ ችግሩን ተገንዝበው ኦፕሬሽናል ዴፖውንና የነዳጅ ማደያውን በፍጥነት ለአገልግሎት በማብቃታቸው ሊመሰገኑ ይገባል።
የኤላ ፔትሮሊየም ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ጌታቸው አየነው በበኩላቸው የከተማ አስተዳደሩና የክልሉ መንግስት የቀረበውን የኢንቨስትመንት ሀሳብ በመቀበልና በፍጥነት ቦታ ሰጥቶ ወደ ሥራ መገባቱን ገልጸዋል።
ኦፕሬሽናል ዴፖው 1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ የመያዝና በአንድ ጊዜ 24 ተሽከርካሪዎችን የማስተናገድ አቅም አለው።
በቀን 700 ሺህ ሊትር ነዳጅ ማደል የሚያስችል ሲሆን ይህም የባህር ዳርና አካባቢው ህብረተሰብ ያልተቋረጠ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያስችል እንደሆነ ጠቁመዋል።
የነዳጅ አቅርቦቱን ለማቀላጠፍ ነዳጅ ከጅቡቲ የሚያጓጉዙ 40 ቦቴ ተሽከርካሪዎችን ለሥራ ዝግጁ መሆናቸውን አመልክተዋል።