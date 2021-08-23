በዳንሻ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች ለዘማች ቤተሰቦች የተለያዩ ድጋፎችን እያደረጉ ነው

ነሐሴ 17 ቀን 2013 (ኢዜአ) በዳንሻ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች ከመደበኛ ስራቸው በተጨማሪ ለዘማች ቤተሰቦች በግብርና ስራና በሌሎችም መስኮች እገዛና ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን የከተማዋ ከንቲባ አቶ ስልጣን አድማሴ ገለፁ።
ከአሸባሪው ህወሃት ኢትዮጵያን የማዳን ጥሪ ተቀብለው ለዘመቱ ቤተሰቦች አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ገልጸው፤ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል።
በዳንሻ የአሸባሪው የህወሃት ቡድን ተላላኪ ሰርጎ ገቦች የፀጥታ ችግር እንዳይፈጥሩ በቅንጅት ጥብቅ ቁጥጥርና ጥበቃ እየተደረገ መሆኑንም ከንቲባው ተናግረዋል።
አሸባሪው የህወሃት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በከተማዋ በሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊት 5ኛ መካናይዝድ ክፍለ ጦር ላይ ክህደት ፈፅሞ አሰቃቂ ጥቃት ማድረሱን አስታውሰዋል።
በከተማ በሚገኙ የመንግስት አገልገሎት ሰጪ ተቋማትና የፋይናስ ተቋማት ላይ ዝርፍያ እና ጥቃት ማድረሱንም ጠቅሰዋል።
በመሆኑም የአሸባሪው ህወሃት ተላለኪዎች አሁንም ጥፋት እንዳይፈፅሙ የተቀናጀና የተጠናከረ የፀጥታ ቁጥጥር እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የከተማዋ ነዋሪዎችም ለዚሁ ስራ በትብብር እየሰሩ መሆኑን ከንቲባው ገልጸዋል።
የከተማዋ ነዋሪዎች የአገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር ለሚፋለሙት የአገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ሃይል እና ሌሎችም የፀጥታ ሃይሎች ግንባር ድረስ በመሄድ ድጋፍና ማበረታቻ ማድረጋቸውንም ተናግረዋል።