ሃገራችን ከውጭም ሆነ ከውስጥ የገጠሟትን ፈተናዎች በተባበረ ክንድ እንመክተዋለን

ጅማ፣ነሀሴ 17/2013(ኢዜአ) ሀገራችን ከውጭም ሆነ ከውስጥ ሃይሎች የገጠሟትን የህልውና ፈተናዎች በአንድነት ቆመን በተባበረ ኢትዮጵያዊ ክንድ እንመክተዋለን፣ ሲሉ የሰላም ሚኒስትር ዲኤታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ ገለጹ።
ሁለተኛው ዙር የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስልጠና ዛሬ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተጀምሯል።
በማስጀመሪያ መርሀ-ግብሩ ላይ ሚኒስትር ዲኤታዋ እንደተናገሩት ወጣቶች በጎ ተግባራትን በማከናወን ወገናቸውን ለማገልገል ቁርጠኛ መሆናቸውና እያገለገሉም በመሆናቸው ክብር ሊሰማቸው ይገባል።
የለውጥ አመራሩ ኢትዮጵያን ከውድቀት በመታደግ በለውጥ ጎዳና ላይ ለማራመድ የሚያደርግው ትግል ህመም የሆነባቸው አሸባሪ ቡድኖች ሀገር ካላፈረስኩ ብለው መንቀሳቀሳቸው ስለ ሀገር ምንም ደንታ እንደሌላቸው የሚያሳይ መሆኑን ወይዘሮ ወርቅነሽ ተናግረዋል።
“ሀገራችን ኢትዮጵያ ከውጭም ከውስጥም የገጠማትን አፍራሽ ተልዕኮ በአንድነት ቆመን ሰላማችንን ማስከበር የግድ በመሆኑ በተባበረ ኢትዮጵያዊ ክንድ እንመክተዋለን፣ ሰላማችንንም እንመልሳለን” ብለዋል።
የኢትዮጵያን መፍረስ የሚመኙ ሽብርተኞቹ ሸኔና ህወሓት የተላላኪነት ሚናቸውን በጋራ ለመወጣት መስማማታቸውን የገለጹት ሚኒስትር ዲኤታዋ “ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን የውክልና ጦርነት ሁላችንም ልንመክተው ይገባል ነው” ያሉት።
የጅማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪም ሙሉ “እናንት የተማራችሁ ወጣቶች በነጻ ህብረተሰባችሁን ለማገልገል በመፍቀዳችሁ ምርጦች ናችሁ” ብለዋቸዋል።
አቶ አብዱልሀኪም አክለውም “ወጣቶቹ ከስልጠናው በኋላ ወገንና ሀገራቸው ካሉባት በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች የሚታደጉ የመፍትሄ አካል እንደሚሆኑ ይጠበቃል” ብለዋል።
በዚህ ዘመን የተቸገረ ወገንን በነጻ ከማገልገል በላይ ሊገለጽ የሚችል የሀገር ፍቅርና የህዝብ ወገንተኝነት ከቶ ሊኖር አይችልም ብለዋል አስተዳዳሪው።
የስልጠናው አስተባባሪ አቶ ፈቱ ሀሰን እንደገለጹት በዚህ ዙር 5ሺህ ወጣቶች ጅማ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እንደሚገቡ የሚጠበቅ ሲሆን፣ እስከ አሁን 2ሺ 358 ወንዶችና 1ሺህ 72 ሴቶች ባጠቃላይ 3ሺ 430 ስልጠና ጀምረዋል።
ስልጠናው ለአርባ አምስት ቀናት የሚቆይ ሲሆን ሰልጣኞቹ በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ የዛፍ ችግኝ ተክለዋል።