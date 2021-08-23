የፌዴራል የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን በ2013 በጀት ዓመት ለ765 መዝገቦች ውሳኔ ሰጥቷል

ነሐሴ 17 ቀን 2013 (ኢዜአ) በ2013 በጀት ዓመት ለውሳኔ ከተቀጠሩ 771 መዝገቦች ውስጥ 765ቱ ውሳኔ ማግኘታቸውን የፌዴራል ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ከገቢዎችና ከጉምሩክ ኮሚሽን ጋር በግብር አከፋፈል ላይ ያላቸውን ቅሬታ የሚሰማው የፌዴራል የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አስታወቀ።
በዚህም ከገቢዎች ሚኒስቴርና ከጉምሩክ ኮሚሽን 3 ቢሊዮን 396 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ መዝገቦችን ማየቱ ተገልጿል።
ኮሚሽኑ በ2013 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸምና በ2014 በጀት ዓመት መሪ እቅድ ላይ ውይይት አካሂዷል።
የኮሚሽኑ እቅድና ለውጥ ዳይሬክተር አቶ ኢዮብ አለማየሁ በ2013 በጀት ዓመት ከቀረቡ 1 ሺህ 64 መዝገቦች መካከል 771 ለውሳኔ ተቀጥረው 765 ውሳኔ ማግኘታቸውን ተናግረዋል።
ኮሚሽኑ በግብር ሰብሳቢው የሚጣሉ የታክስ ቅሬታዎችን የሚያይ መሆኑን አስረድተው፤ “በበጀት ዓመቱ 147 መዝገቦች ውሳኔያቸው ተሽሮ ለተገልጋዩ ውሳኔ ተሰጥቷል” ብለዋል፡፡
በዚህም ህብረተሰቡ በኮሚሽኑ ላይ ያለው አመኔታ እየጨመረ መምጣቱን ገልጸዋል።
ኮሚሽኑ በወረቀት የቀረቡለትን ቅሬታዎች ዲጂታላይዝ እያደረገ መሆኑንና በስምንት ቀናት ብቻ 502 መዛግብት በሶፍት ኮፒ መመዝገባቸውን ተናግረዋል።
ለተቋሙ የተሾሙት ዳኞች አምስት በመሆናቸው የዳኞችንና የመዝገቦችን ቁጥር ለማመጣጠን ሁለት ረዳት ዳኞች መቀጠራቸውን ገልጸዋል።
የኮሚሽኑ ፕሬዚዳንት ሙሉጌታ አያሌው ባለፈው በጀት ዓመት ከገቢዎች ሚኒስቴርና ከጉምሩክ ኮሚሽን 3 ቢሊዮን 396 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ መዝገቦች መታየታቸውን ገልጸዋል።
ኮሚሽኑ ከገቢዎችና ከጉምሩክ ህግ ክፍሎች ጋር በየሦስት ወሩ በመገናኘት ውይይት በማድረግ የማያሰሩ ህጎችን ለማስተካከል እየተሰራ እንደሆነም ተናግረዋል።
ኮሚሽኑ ተደራሽነቱን ለማስፋት ዳታ ቤዝ አዘጋጅቶ ቅሬታዎችን በኦንላይን ለመመዝገብ የሚያስችለውን ሥራ መጀመሩንም አስረድተዋል።
የህልውና ዘመቻውን ለመደገፍ የኮሚሽኑ ሠራተኞች ካደረጉት የገንዘብ ድጋፍና የደም ልገሳ ባሻገር ሥራቸውን በትጋት በመስራት የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በኮሚሽኑ የተሻለ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ሠራተኞችም ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።