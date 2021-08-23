በአማራና አፋር ክልሎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች አስፈላጊው ሰብዓዊ ድጋፍ እየተደረገ ነው

አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 17/2013(ኢዜአ) በአሸባሪው ሕውሃት ጥቃት ከአማራና አፋር ክልሎች ለተፈናቀሉ ከ300 ሺህ በላይ ዜጎች አስፈላጊው ሰብዓዊ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን የብሔራዊ አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ገለጸ።
የብሔራዊ አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ምክትል ኮሚሽነር አይደሩስ ሀሰን ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ኮሚሽኑ በአሸባሪው ሕወሓት ጥቃት የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ እየሰራ ነው።
እስካሁን በአሸባሪው ቡድን ተፈናቅለው ድጋፍ የሚደረግላቸው ዜጎች ቁጥር ከ300 ሺህ በላይ መድረሱን ጠቁመዋል።
ኮሚሽኑም በሁለቱም ክልሎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የእለት ደራሽ ምግቦችን ጨምሮ ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችንም በበቂ ሁኔታ እያቀረበ መሆኑን አስረድተዋል።
በተለይም በቅርቡ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው ደሴ ከተማ ለሚገኙ ከ94 ሺ በላይ ተፈናቃዮች አስፈላጊው ሰብዓዊ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል።
ጎን ለጎንም ለአንድ ወር የሚበቃ የዕለት ደራሽ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ የመጠቀሚያ ድጋፎችን ለተፈናቃዮች ቀደም ብሎ መድረሱንም አመልክተዋል።
“ወደ ደሴ ከተማ 60 ሺ ተጨማሪ ተፈናቃዮች ሊመጡ ይችላሉ” የሚል ትንበያ መኖሩን ጠቁመው፤ ተጨማሪ እህል ወደ ኮምቦልቻ መጋዘን እየተላከ መሆኑንም ተናግረዋል።
በአማራ ክልል በተለይም በደቡብ ጎንደርና ሰሜን ጎንደርን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ ቀሪ ተፈናቃዮችም ተመሳሳይ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል።
በተመሳሳይ በአፋር ክልል በአሸባሪው ሕወሃት ለተፈናቀሉ 76 ሺ ዜጎች ኮምቦልቻና አዳማ ከሚገኘው የኮሚሽኑ ማዕከላዊ መጋዘን ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል።
ኮሚሽኑ በመደባቸው ቡድኖችም እነዚህ ድጋፎች ለተረጂዎቹ በአግባቡ እየተዳረሰ መሆኑን ጠቁመዋል።
መንግሥት ለተፈናቃዮች ከሚያቀርበው ምግብና ምግብ ነክ ድጋፎች በተጨማሪ መንግሥታዊ ያልሆኑ የረድኤት ተቋማትም ተመሳሳይ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል።
በተጓዳኝም ከሁለቱም ክልሎች የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው ተመልሰው መደበኛ ህይወታቸውን እስኪጀምሩ ድረስ የመልሶ ማቋቋም ድጋፍ እንደሚደረግ ተናግረዋል።
የመልሶ ማቋቋም ድጋፍ ተፈናቃዮቹ ወደ ቀያቸው ከተመለሱ በኋላ ያሉትን ስድስት ተከታታት ወራት ትኩረት አድርጎ የሚሰራ መሆኑንም ነው ኮሚሽነሩ ያስረዱት።
መንግሥት አሁን ላይ አራት ሚሊዮን ኩንታል የስንዴ ግዥ መፈጸሙን ገልጸው፤ እህሉ ወደ አገር ሲገባ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚሰጠውን የሰብዓዊ ድጋፍን እንደሚያሳልጥም ተናግረዋል።