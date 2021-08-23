የብሄራዊ ሎተሪ አስተዳደር ሰራተኞች 3 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ለገሱ

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ17/2013 (ኢዜአ) የብሄራዊ ሎተሪ አስተዳደር ሰራተኞች 3 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለአገር መከላከያ ሰራዊት ለገሱ።
የብሄራዊ ሎተሪ አስተዳደር የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ቴዎድሮስ ነዋይ፤ ሰራተኛው በራሳቸው ተነሳሽነት ኢትዮጵያን ከአሸባሪ ጥፋት እየታደገ ላለው ሰራዊት ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
ሰራተኞቹ ከገንዝብ ድጋፍ በተጨማሪም የደም ልገሳ አድርገዋል፡፡
የተቋሙ ሰራተኞች ያዋጡት የአንድ ወር ደሞዛቸው በድምሩ ከ2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር በላይ ነው፡፡
ሰራተኞቹ ለሰራዊቱ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸው፣ በየትኛውም መልኩ ለአገር ህልውና ዘመቻው ለመሰለፍ ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል።
በአስተዳደሩ የኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጅ ባለሙያ አንተነህ ውበቱ ለአገሬ መቼም ይሁን የትም ለመዝመት ዝግጁ ነኝ ብሏል።
በዛሬው እለት ለሰራዊቱ ደም መለገሴና የአንድ ወር ደሞዜን በመስጠቴ ደስተኛ ነኝ ሲል ተናግሯል።
ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ድጋፋችን ተጀመረ እንጂ አልተጠናቀቀም አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ የገለጹት ደግሞ ሌላኛው የተቋሙ ሰራተኛ አቶ ደረጀ ይታየው ናቸው፡፡