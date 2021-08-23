ለችግረኛ ህጻናት ተማሪዎች ድጋፍ ለማሰባሰብ የተዘጋጀ የእግር ኳስ ውድድር በድሬዳዋ ተጀመረ

ድሬዳዋ፤ ነሐሴ 17/20139ኢዜአ) በድሬዳዋ ለሚገኙ ችግረኛ ህጻናት ተማሪዎች ድጋፍ ለማሰባሰብ የተዘጋጀ የእግር ካስ ውድድር በሳቢያን ሜዳ ተጀመረ።
በስምንት ቡድኖች መካከል የሚካሄደው ውድድሩ ትናንት ሲጀመር እንደተገለጸው ዓላማ በድሬዳዋ አስተዳደር በደንብ ልብስ፣ ምግብና መማሪያ ደብተር እጥረት ሣቢያ ህጻናት ከትምህርት ገበታቸው እንዳይለዩ ለማገዝ ነው፡፡
ከውድድሩ ተካፋይ ቡድኖች መካከል ዳሽን ባንክ፣ናሽናል ሲሚንቶ ፣ ድሬዳዋ ገቢዎች፣ ንግድ ባንክ እና ሳላህ ዋሊያ ለገሃሬ ይገኙበታል፡፡
የውድድሩ አስተባባሪ አቶ ዮናስ ጥግነህ፤ የውድድሩ ተሳታፊዎች እስካሁን 80 ሺህ ብር ማበርከታቸውን አስታውቀዋል።
ፋብሪካዎች፣ ግለሰቦችና ባለሃብቶች ለመደገፍ ቃል እየገቡ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ ከደብተርና ስክሪብቶ በዘለል በምግብ ችግር ከትምህርት አለም የተለዩትንም ለመመለስ ጥረት ይደረጋል ብለዋል፡፡
የድሬዳዋ ስፖርት ኮሚሽነር ሻኪር አህመድ ፤ ውድድሩ ጤናን ከመጠበቅ በዘለል አንድነትን በማጠናከር የተቸገሩትን ለማገዝ የተዘጋጀ በመሆኑ ይበረታታል ብለዋል፡፡
የሀገሪቱን ዕድገት የሚያስቀጥሉና የሚመሩ ህጻናት ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኙ መንግስት ሰፊ ሥራ እያከናወነ መሆኑን የገለጹት ደግሞ ውድድሩ ሲጀመር በክብር እንግድነት የተገኙት የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ ፈጡም ሙስጠፋ ናቸው።
ሆኖም አሁን በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ከትምህርት ገበታ የተለዩ ህጻናት በመኖራቸው እነዚህን በመደገፍና በመረዳዳት ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ መስራት ይገባል ብለዋል፡፡
በ2011ዓ.ም. በድሬዳዋ በትምህርት ላይ ከነበሩት ህጻናት 21ነጥብ 5 በመቶ በችግር ሳቢያ ትምህርታቸው ማቋረጣቸውን በመጥቀስ፡፡
ችግሩን ለማቃለል ታስቦ የተዘጋጀው ውድድር የተሳካ ለማድረግ ሰፊው የስፖርት ቤተሰብ መረባረብ እንዳለበት አመልክተዋል፡፡
ውድድር በየሣምንቱ የሚካሄድ ሲሆን በመክፈቻው ዕለት በተካሄደው ጨዋታ ሳላህ ለገሃሬ ዋሊያ ቡድን ከድሬ ገቢዎች አቻው ጋር ተጋጥመው ያለምንም ግብ ተለያይተዋል፡፡
ከእግር ኳስ ተጫዋቾቹ መካከል ነጂብ አብዶ በሰጠው አስተያየት፤ ችግረኛ ህጻናትን ለመርዳት ከስፖርቱ ባሻገር ዋና ዋና ተቋማትንና ድርጅቶች እንዲደግፉ ለማነሳሳት እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል፡፡