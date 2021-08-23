አሸባሪውና ተላላኪዎቹን ለማጥፋት በግንባር እየተፋለመ ካለው ሰራዊት ያልተናነሰ ስራ ከአርቲስቶች ይጠበቃል

አዲስ አበባ ነሐሴ 17/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሃትና ተላላኪዎቹን ለማጥፋት በግንባር እየተፋለመ ህይወቱን እየሰጠ ካለው መከላከያ ሰራዊት ያልተናነሰ ስራ ከአርቲስቶች ይጠበቃል ሲሉ የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ ዴሲሳ ተናገሩ።
የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አመራርና ሰራተኞች፣ ከኦሮሞ ባህል ማዕከልና ከኦሮሞ አርቲስቶች ማህበር ጋር በመሆን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ዛሬ የደም ልገሳ መረሃ ግብር አካሄደዋል።
በደም ልገሳ መርሃ ግብሩ የተገኙት የቢሮው ኃላፊ እንዳሉት፤ አርቱና አርቲስቱም መኖር የሚችሉት ሀገር ሲኖር ነው።
በሀገሪቱ እየታየ ላለው ለውጥ የአርቲስቶች ሚና የጎላ መሆኑን ያወሱት አቶ ከበደ፤ አሁንም አሸባሪው ህወሃትና ተላላኪዎቹን ለማጥፋት ግንባር ላይ ህይወቱን እየሰጠ ካለው መከላከያ ሰራዊት ያልተናነሰ ስራ ከአርቲስቶችና ሌሎም ይጠበቃል ብለዋል።
የኦሮሞ አርቲስቶች ለመከላከያ ሰራዊት ዘርፈ ብዙ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ጠቅሰው፤ በህክምናና ስልጠና ላይ ያሉትን የጸጥታ አካላት በቦታው ማበረታታትና ደም መለገሳቸው እንደ ማሳያ አንስተዋል።
የተጋረጠብንን አደጋ ለመቀልበስና ለልጆቻችን የተሻለ ሀገር ለማስቀጠል ሁሉም ሰው ባለው አቅምና ችሎታው መረባረብ አለበት ነው ያሉት አቶ ከበደ።
ሀገርን ማስቀደም በኦሮሞ ባህልና ወግ የተለመደ ነው ያሉት ደግሞ የኦሮሞ ባህል ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አቶ ድሪባ ተረፈ ናቸው።
“ቅድሚያ ለሀገርህ ሁን፣ አስከትለህ ለወገንህ ፤ ለራስህ መሆን የምትችለው ሀገርና ወገንህ ሲኖሩ ነው” የሽማግሌዎች ምርቃት ነው በማለት የጠቀሱት አቶ ድሪባ፤ አርቲስቶቻችንም ከአባቶች ያገኛችሁትን ምርቃትና ምክር በተግባር በማሳየታችሁ ልትመሰገኑ ይገባል ብለዋል።
የኦሮሞ አርቲስቶች ማህበር ሊቀመንበር አርቲስት ሞአታ ሸኒ በበኩሉ፤ አሁን ጊዜው ሆኖ ሀገር በማዳን ጥሪ ውስጥ ደማችንን ለመከላከያ ሰራዊቱ በመለገሳችን እድለኞች ነን ሲሉ ገልጸዋል።
ግንባር ድረስ ሄደን ለመከላከያ ሰራዊታችን አጋርነታችንን ለማሳየት ዳግም ቃል የምንገባበት መረሃ ግብር ነውም ብሏል።
ደማቸውን ከለገሱት መካከል በኦሮሞ አርት ማዕከል የቢፍቱ ኦሮሚያ ዘመናዊና ባህላዊ የሙዚቃ ቡድን ማናጀር ወንድወሰን ቦጋለ እንዳመለከተው፤ በዚህ ወቅት በተለይ ህዝቡን ማነቃቃትና ማደራጀት የአርቲስቱ ሚና ነው።
ድምጻዊ ሲሳይ እሼቱ በበኩሉ፤ ሀገርን ከማዳን አንጻር ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ ከሙያ ባልደረቦቹ ጋር በመሆን ደም መለገሳቸውን ተናግራል።
የመረሃ ግብሩ ተሳታፊዎች ህይወቱን ለሀገር ሉአላዊነት መከበር እየገበረ ላለው መከላከያ ሰራዊት የሚያደርጉትን ድጋፍ እስከ ግንባር ድረስ ለመቀጠል ቃል ገብተዋል።