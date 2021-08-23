በአዲስ አበባ ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ ሆነው ተጓዳኝ ሕመም ላለባቸው የኮቪድ-19 ክትባት መስጠት ተጀምሯል

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 2013 (ኢዜአ) ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ ሆኖ ተጓዳኝ ሕመም ላለባቸው የኅብረተሰብ ክፍሎች የኮሮና ቫይረስ ክትባት መስጠት መጀመሩን የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው ዕድሜያቸው ከ35 ዓመት በላይ የሆኑ የኅብረተሰብ ክፍሎች በሁሉም የመንግስት ጤና ጣቢዎች በመሄድ እንዲከተቡም ጥሪ አቅርቧል።
የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ በሰጡት መግለጫ፤ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው ሦስተኛው ዙር የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በአዲስ አበባ መከሰቱን የሚያሳዩ ፍንጮች እየተገኙ ነው።
ባለፉት አራት ሣምንታት በቫይረሱ የሚያዙ፣ ጽኑ ሕሙማን ክፍል የሚገቡና ለሕልፈት የሚዳረጉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑም የዚሁ አመላካች መሆኑን ጠቅሰዋል።
ቀደም ሲል ክትባቱን ያላገኙ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ለመከተብ ዝግጅት ተጠናቆ ወደ ትግበራ መገባቱንም ነው ዶክተር ዮሐንስ የገለጹት።
በመዲናዋ ሁሉም ጤና ጣቢዎች ክትባቱ መሰራጨቱንና ዕድሜው ከ35 ዓመት በላይ የሆነ እንዲሁም ከ18 ዓመት በላይ ሆኖ ተጓዳኝ ሕመም ያለበት ማንኛውም ሰው መከተብ እንደሚችል አስታውቀዋል።
በሥራ ባህሪያቸው ተጋላጭ መሆናቸው የተለዩ የ105 የመንግሥትና የግል ተቋማት ሠራተኞች ቅድሚያ እንደሚሰጣቸውም ገልጸዋል።
ከተለዩት ተቋማት መካከል የትራንስፖርት ዘርፍ፣ የግልና የመንግሥት ባንኮች፣ የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን ሠራተኞች ይገኙበታል።
እንደ ቢሮ ሃላፊው ገለጻ በአሁኑ ወቅት ከተለያዩ ለጋሽ አገራት አስትራ ዜኒካ፣ ሲኖፋርማ፣ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ክትባቶች አገልግሎት ላይ እየዋሉ ነው።
“ክትባቱ በሁሉም ጤና ጣቢዎች በነጻ የሚሰጥ ነው” ያሉት ዶክተር ዮሐንስ ክፍያ የሚጠይቅ አካል ካለ ኅብረተሰቡ ጥቆማ መስጠት አለበት ብለዋል።
ከዚህ በፊት በሕገወጥ መንገድ ክትባቱን ይዘው የተገኙ በቁጥጥር ስር ውለው ማጣራት እየተካሄደባቸው መሆኑን የገለጹት ዶክተር ዮሐንስ እርምጃ የመውሰዱ ሂደት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
ወረርሽኙን ለመከላከል ክትባቱ ብቻ በቂ ባለመሆኑ ኅብረተሰቡ ማስክ በማድረግ፣ የእጅ ንጽህናና አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ ራሱን እንዲከላከልም አሳስበዋል።