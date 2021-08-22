አሸባሪዎቹን አስወግደን የአገር ህልውናን ለማረጋገጥ ዝግጁ ነን

ነሀሴ 16 ቀን 2013 አሸባሪዎቹን ህወሃትንና ሸኔን አስወግደን የአገራችንን ህልውና ለማረጋገጥ ዝግጁ ነን ሲሉ በአሸባሪው ሸኔ የወንድማቸውን ህይወት የተነጠቁት ወንድማማች ወታደራዊ ሠልጣኞች ተናገሩ ።
የአገር መከላከያ ሰራዊት ኦኬስትራ ቡድን በቡልቡላ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከል በመገኘት ምልምል መሰረታዊ የወትድርና ሠልጣኞችን በሙዚቃ አነቃቅቷል።
በማዕከሉ ስልጠና እየወሰዱ ከሚገኙት ሠልጣኞች መካከል ወንድማማቾቹ ጂሬኛ መገርሳ እና ኤሊያስ መገርሳ ይገኙበታል።
ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ማሠልጠኛ ማዕከሉ የገቡት ወጣቶች የህልውና ዘመቻውን በስኬት ለመወጣት በወኔ ተሞልተዋል።
“ከአገሬ በፊት እኔ ልቅደም” የሚለውን ስሜታቸውነ በወኔ ይገልጻሉ።
የአባቶቻቸውን የጀግንነት ታሪክ ለመድገም ቆረጠው መነሳታቸውን በሚያሳዩት ቁረጠኝነት፣ በሚናገሩት ሀሳብ መረዳት ይቻላል።
አሸባሪውን ህወሃት የከፈተውን ጦርነት በድል ለመወጣት መሰረታዊ የወትድርና ሥልጠና ለመውሰድ ማሰልጠኛ ማዕከል ከገቡት መካከል ሁለት ወንድማማቾች እልህ፣ ቁጭትና ወኔ ሰንቀው ለትግል ዝግጁ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ።
ሁለቱ ወንድማማቾች እንደሚናገሩት፤ በመጡበት አካባቢ አሸባሪው ሸኔ በሰለማዊ ዜጎች ላይ አሰቃቂ ግፍ በመፈጸም በኢትዮጵያ ህልውና ላይ አደጋ ጥሏል።
የሽብር ቡድኑ ከአሸባሪው ህወሓት ተልዕኮ በመቀበል የእነርሱን ታላቅ ወንድም ጨምሮ በርካታ ሰለማዊ ዜጎችን ክቡር ህይወት እንደነጠቀም ነው የሚገልጹት።
ከዚህ በተጨማሪም ዜጎች ጥረው ግረው ያፈሩትን ንብረት በመዝረፍ ህዝብን እያማረረ መሆኑንም ይናገራሉ።
አሸባሪዎቹን ህወሃትና ሸኔ በኢትዮጵያ ህልውና ላይ የደቀኑትን አደጋ በመመከት ሀገርን ማሻገር እንደሚገባ የሚናገሩት ወንድማማቾቹ፤ እነርሱም ሀገራቸው ያቀረበችላቸውን ጥሪ ተቀብለው የመከላከያ ሰራዊቱን እንደተቀላቀሉ ይገለጻሉ።
“ኢትዮጵያ ልጆች እያሏት ለምን ህልውናዋ አደጋ ላይ ይወድቃል?” የሚሉት ወንድማማቾቹ፤ ሁሉም ዜጋ በአንድነት ተቀናጅቶ ሀገር ከገጠማትን ፈተና እንድትሻገር ማድረግ እንዳለበት ይገልጻሉ።
የአሁኑ ትውልድ እንደአባቶቹ ሀገርን ጠብቆ ለትውልድ የማሸጋገር ኃላፊነት እንዳለበትም ነው ያብራሩት።
የቡልቡላ ወታደራዊ ማስልጠኛ ማዕከል ዋና አዛዥ ኮሎኔል ታዱ እንዳለ በበኩላቸው ምልምል ወታደሮቹ በከፍተኛ ተነሳሽነትና ወኔ የሚሰጣቸውን ስልጠና እየወሰዱ ናቸው።
በሀገር አቀፍ ደረጃ የሽብር ቡድኖችን ማጥፋት እንደሚያስፈልግ ጠቁመው፤ አገሩን ከየትኛውም ጥቃት መከላከል የሚችል ሠራዊት የመገንባቱ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ነው ያነሱት።
ወጣቶቹ የመከላከያ ሰራዊቱን በመቀላቀል የሀገራቸውን ህልውና ለመጠበቅ እያሳዩ ያሉትን ቁርጠኝነት አድንቀው፤ ተነሳሽነቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።