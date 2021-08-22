በሚዛን አማን “እኔም ለሀገሬ ወታደር ነኝ” በሚል መርህ የአምስት ኪሎ ሜትር የሩጫ ውድድር ተካሄደ

ሚዛን አማን ነሀሴ 16/2013 /ኢዜአ/ በሚዛን አማን ከተማ ኢትዮጵያን ለማዳን እየታገሉ የሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የፀጥታ አካላትን በመደገፍና አሸባሪውን የህወሀት ቡድን በመቃወም የጎዳና ላይ 5 ኪሎሜትር የሩጫ ውድድር ተካሄደ።
ሀገር ለማፍረስ የተነሳውን አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ የሚደረገውን ዘመቻ በመደገፍ ውድድሩ መዘጋጀቱ ተገልጿል።
የሚዛን አማን ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ጌታሁን ቢንያም በወቅቱ እንደገለጹት የአካል ብቃት እንቅሰቃሴና የሩጫ ውድድሩ መከላከያ ሰራዊታችንን በየትኛውም ጊዜ ለመደገፍና እስከ ግንባር ድረስ ለመዝመት ቃል የምንገባበት ነው።
ከዞኑ የመከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል በመጀመሪያው ዙር በርካታ ወጣቶች ለስልጠና መሄዳቸውን ጠቁመው በሁለተኛ ዙር ወጣቶች በፈቃደኝነት ተመልምለው ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
“በሁሉም ዘርፍ ለሀገሩ መስዋዕትነት እየከፈለ ላለው የመከላከያ ሰራዊት አጋርነትን በመግለጽ ደጀንነታችንን ማሳየት አለብን” ብለዋል።
የሀገር ክህደት የፈጸመው የጁንታ ቡድን ሙሉ በሙሉ እስኪደመሰስ ህዝቡ ድጋፉን የሚገልጽበትና ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ የሚያሰባስብበት መሰል መርሃ ግብር እንደሚቀጥል የገለጹት ደግሞ የዞኑ ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ኮይታ ናቸው።
በሴቶች በተደረገ ሩጫ ውድደር አንደኛ የወጣችው ወጣት ሰናይት ሙሴ “ለመከላከያ ክብር በመሮጤ ደስተኛ ነኝ” ብላለች።
“ለመከላከያ ሰራዊታችንንና ሌሎች የጸጥታ አካላት ያለኝን ድጋፍ ለመግለጽ ሩጬ መሸለሜ ታሪካዊ አጋጣሚ ሆኖልኛል” ያለው ደግሞ በወንዶች ውድድር ሩጫውን በአንደኛነት በማጠናቀቅ የገንዘብና ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነው ወጣት ወንድሙ ብርሃኑ ነው።
“ሀገር በአሸባሪ አትፈርስም፤ በተቻለን ሁሉ ተዋግተን እናሸንፋለን” ብሏል።
በውድድሩ የተሳተፉ የከተማዋ ነዋሪዎች “መከላከያ የኔ ነው”፤ “ለሀገሬ ሰላምና አንድነት ስል እዘምታለሁ” የሚሉና መሰል መፈክሮችን በማሰማት ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍ ገልጸዋል።