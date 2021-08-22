ዩኒቨርሲቲዎቹ በደሴ ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ

ደሴ ነሃሴ 16/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂና የቦንጋ ዩኒቨርሲቲዎች አሸባሪው የህወሓት ቡድን በከፈተው ጦርነት ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ለተጠለሉ ወገኖች ከ2 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ።
ዩኒቨርሲቲዎቹ ዛሬ ድጋፉን ያደረጉት ወሎ ዩኒቨርሲቲ ባደረገላቸው ጥሪ መሰረት መሆኑ ተመላክቷል፡፡
የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ መለሰ ዘውዴ ድጋፉን ለወሎ ዩኒቨርሲቲ ሲያስረክቡ እንዳሉት ሀገር በማፍረስ ተግባር የተሰማራውን የአሸባሪው ህወሓት ዕድሜን ለማሳጠር ጠንካራ ትብብርና ህብረት ይጠይቃል።
ዩኒቨርሲቲው የጥፋት ቡድኑ በሰሜን ወሎ ዞን በከፈተው ጦርነት ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ለተጠለሉ ዜጎች ከ1 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል፡፡
ከድጋፉ መካከል 50 ኩንታል ሩዝ፣ 10 ኩንታል ስኳር፣ 25 ኩንታል ድንች፣ 5 ኩንታል ካሮት፣ ከ400 በላይ አንሶላና ብርድ ልብስ እንዲሁም ማንኪያና ሹንካ እንደሚገኙበት አስረድተዋል።
በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ላይ የተጀመረው ጦርነት በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ ዩኒቨርሲቲው የሚያርገውን ሁለተናዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
የወሎ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና ተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አማረ ምትኩ በበኩላቸው የተፈናቃዮች ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ በመሆኑ ሁሉም የሚችለውን ሰብዓዊ ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት አመልክተዋል።
ዩኒቨርሲቲው አስካሁን ድረስ የሚችለውን ድጋፍ እያደረገ ቢቆይም ከተፈናቃዮች ቁጥር መብዛት ጋር ተያይዞ ከአቅሙ በላይ በመሆኑ በሀገሪቱ ያሉ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።
ባለፉት ቀናት በተመሳሳይ ሁኔታ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ለተፈናቃዮች ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውሰዋል።
በዛሬው ዕለትም የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂና ቦንጋ ዩኒቨርሲቲዎች ከ2 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል፡፡
ከድጋፉ መካከል 750 ሺህ ብር የሚገመተው የምግብና የቁሳቁስ ድጋፉ ከቦንጋ ዩኒቨርሲቲ መደረጉን ጠቁመው ተቋማቱ ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡
“ይህን አስቸጋሪ ወቅት ለማለፍ ሁሉም የሚችለውን ማድረግ አለበት” ያሉት ዶክተር አማረ የሽብርተኛውን ህወሓት ዕድሜ ተረባርቦ በማሳጠር ዜጎችን ከስጋት ነጻ ማድረግ እንደሚገባ አስገንዝበዋል፡፡
“ከዩኒቨርሲቲዎቹ የተረከብነውን የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ ከደሴ ከተማ አስተዳደር ጋር በመቀናጀት ከነገ ጀምሮ ለተፈናቃዮች እንዲደርስ ይደረጋል” ብለዋል።
በአሸባሪው ህወሓት ተፈናቅለው በደሴ ከተማ የተጠለሉ ተፈናቃዮች ቁጥር ከ100 ሺህ እንደሚበልጥ በወቅቱ መገለጹን የዘገበው ኢዜአ ነው፡፡