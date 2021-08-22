በአሶሳ ለሃገር መከላከያ አለኝታነት የተገለጸበት የጎዳና ሩጫ ተካሄደ

አሶሳ ነሐሴ 16 /2013 (ኢዜአ) በአሶሳ ከተማ “እኔም ለሃገሬ ወታደር ነኝ” በሚል መሪ ሀሳብ ለሃገር መከላከያ አለኝታነት የተገለጸበት የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ውድድር ዛሬ ተካሄደ፡፡
የሩጫ ውድድሩ ለመከላከያ ሰራዊት የገቢ ማባሰቢያ መፍጠሪያነት አላማም እንደነበረው ተመላክቷል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ስፖርት ኮሚሽን የሃገር መከላከያ ሠራዊት ገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ መሃመድ ይመር በወቅቱ ለኢዜአ እንዳሉት ኮሚሽኑ ሠራዊቱን ለመደገፍ በሚቀጥለው አንድ ወር 250 ሺህ ብር ለመሰብሰብ አቅዷል፡፡
ገቢው ከሩጫ፣ እግር ኳስና ከሌሎችም ስፖርት ዘርፎች ከሚዘጋጁ ውድድሮችና ከህብተሰቡ በጥሬ ገንዘብና በአይነት የሚሰበሰብ እንደሚሆን ገልጸዋል፡፡
“እኔም ለሃገሬ ወታደር ነኝ” በሚል ዛሬ የተካሄደው የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫም ገቢ አሰባሰብ መርሀ ግብሩ አካል እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡
የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ኡመር መሃመድ በበኩላቸው ኢትዮጵያዊያን ከከሃዲው ህወሃት ጋር የሚያደርጉት ትግል በቅርቡ በድል እንደሚጠናቀቅ ያላቸውን እምነት ተናግረዋል፡፡
“ሁሉም የከተማው ነዋሪ ለሃገሩ ወታደር መሆኑን ማሳዬት አለበት” ብለዋል፡፡
ነዋሪው በግንባር ከመሰለፍ ጀምሮ ደም በመለገስ፣ ገንዘብ፣ ስንቅና ሌሎችንም ድጋፉን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ክንቲባው አስገንዝዋል፡፡
በሩጫው ከተሳተፉ የከተማው ነዋሪዎች መካከል ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ሠራዊቱን መደገፍ የሀገር ህልውናን መስቀጠል እንደሆነ ገልጸዋል፡፡