በአዲሱ ፍኖተ ካርታ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ መምህራን መሪ ተዋናይ እንዲሆኑ ጥሪ ቀረበ

ሆሳዕና ነሀሴ 16/2013 (ኢዜአ) አዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታን ተግባራዊ በማድረግ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በሚደረገው ጥረት መምህራን መሪ ተዋናይ እንዲሆኑ የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ ጥሪ አቀረበ።
የሆሳዕና መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ለ16ኛ ጊዜ በመምህርነት ሙያ ያሰለጠናቸውን ከ1 ሺህ በላይ መምህራን ትናንት አስመርቋል።
በምረቃው ላይ የደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ሀላፊና የኮሌጁ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ዳዊት ፋንታዬ እንዳሉት መንግስት በትምህርት ሥራ ላይ የሚስተዋሉ በርካታ ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ ነው።
ለእዚህ ይረዳ ዘንድ የተዘጋጀው የትምህርት ፍኖተ ካርታም በመጪው የ2014 የትምህርት ዘመን ወደ ትግበራ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ጥራት ያለው ትምህርት በመስጠት ሀገር ተረካቢ ብቻ ሳይሆን ሀገር ገንቢ ትውልድ ለማፍራት ታስቦ የተዘጋጀው ፍኖተ ካርታ ስኬታማ እንዲሆን የመምህራን ድርሻ የላቀ መሆኑን ጠቁመዋል።
በትምህርት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ አካላት በተለይ መምህራን አዲሱን ፍኖተ ካርታ በመተግባር የትምህርት ጥራት እንዲረጋገጥና የሀገሪቱ የብልጽግና ጉዞ ውጤታማ እንዲሆን መሪ ተወናይ እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል።
የሆሳዕና መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ዲን አቶ በፍቃዱ ገብረ ሀና በበኩላቸው በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከገጠማት ፈተና በድል እንድትወጣ መከላከያ ሠራዊቱ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ መሆኑንና ኢትዮጵያዊያንም ዘመቻውን በማገዝ ድጋፋቸውን በተግባር እያረጋገጡ መሆኑን ገልጸዋል።
ሁሉም በየተሰማራበት የሙያ መስክ “እኔም ለሀገሬ ወታደር ነኝ” በሚል መንፈስ የበኩሉን ጥረት እያደረገ መሆኑን ጠቁመው “መምህራንም ጥራት ያለው ትምህርት በመስጠት ለሀገሩ የሚሰራ፣ ጠንካራና ታታሪ ዜጋ በማፍራት የሀገር አለኝታነታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው” ብለዋል።
ከኮሌጁ ተመራቂ ተማሪዎች መካከል ሀድይኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍል የዋንጫ ተሸላሚ በመሆን የተመረቀው ገዛህኝ ገመዳ እንዳለው በኮሌጁ ያገኘውን እውቀትና ክህሎት በመጠቀም ብቁና ተወዳዳሪ ዜጋን ለማፍራት ተዘጋጅቷል።
ሀገር የማዳን ጥሪው በተሰማሩበት የመምህርነት ሙያ ጭምር በመሆኑ ጥሪውን ተቀብሎ ማህበረሰቡን በአግባቡ ለማገልገል እንደሚሰራ የገለጸው ወጣቱ “ዕውቀትና ክህሎት ያለው ተማሪ ማፍራት ከቻልን የሀገር ልማት ይፋጠናል” ብሏል።
ለሀገር ሰላምና ለህዝቦች አንድነት የድርሻዋን እንደምትወጣ የገለጸችው ደግሞ ከኮሌጁ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍል የሜዳልያ ተሸላሚ ልብነሽ አለሙ ናት።
በኮሌጁ በቆየችባቸው ዓመታት ባገኘችው እውቀትና ክህሎት ሀገሯንና ያስተማራት ህዝብ ለማገልገል መዘጋጀቷን ጠቁማለች።
የመማር ማስተማር ሥራውን በ1994 ዓ.ም የጀመረው የሆሳዕና መምህራን ትምህርት ኮሌጅ የትናንትናዎቹን ጨምሮ ከ23 ሺህ በላይ መምህራንን ማስመረቁ ታውቋል።