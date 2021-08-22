ለህልውና ዘመቻው ድጋፋችንን እናጠናክራለን

ጂንካ (ኢዜአ) ነሐሴ 16/2013 የህልውና ዘመቻው እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በደቡብ ኦሞ ዞን የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አሰታወቁ።
በደቡብ ኦሞ ዞን የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረ ምክክር ተካሂዷል።
የህብረተሰብ ክፍሎቹ ህወሀት ሀገርን ለማፍረስ የከፈተውን ጦርነት ለመመከት እየተካሄደ ያለው የህልውና ዘመቻ እሰኪጠናቀቅ ድጋፋቸውን እንደሚያጠናክሩ ቃል ገብተዋል።
በዞኑ የሃገር ሽማግሌ አቶ ታፈሰ አሰፋ “የገጠመንን የህልውና ፈተና ለመመከት በሀሳብ፣ በገንዘብ፣ በጉልበትና በፀሎት እስከ ሕይወት መስዋዕትነት አስተዋጽኦ እናደርጋለን” ብለዋል።
ወጣት ሀይሌ ሽብሩ በበኩሉ ለመላው ህዝብ የቀረበውን የመንገስት ጥሪ በመቀበል በሚኖርበት አካባቢ ወጣቱ መከላከያ ሠራዊትን እየተቀላቀለ መሆኑን ገልጿል።
እሱም ጥሪውን በመቀበል ወደግንባር ለመሰማራት ዝግጁ መሆኑን ገልጾ እስካሁንም በሚኖርበት አካባቢ የጸጥታ ችግር እንዳይከሰት በንቃት እየጠበቀ መሆኑን ተናግሯል።
ተገቢ ባልሆነ መንገድ ለመክበር በምርቶች ላይ ዋጋ የሚጨምሩና ምርት በመደበቅ ህዝብን እያማረሩ ያሉትን ከማጋለጥ በተጨማሪ በንግድ ሥራቸው ህዝብን በታማኝነት ለማገልገል መዘጋጀታቸውን” የገለጹት ደግሞ አቶ ግርማ ልንገርህ የተባሉ ነዋሪ ናቸው።
በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት ሌሎችም ተሳታፊዎች በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው የህልውና ዘመቻ እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
አካባቢያቸውን ከአሸባሪው ህወሓትና እንደእሱ ካሉ ከጥፋት ሀይሎች በመጠበቅ ሀላፊነታቸውን እንደሚወጡ ቃል ገብተዋል።
የደቡብ ኦሞ ዞን አስተዳዳሪ ከበደ ሳህሌ በወቅቱ እንደገለጹት ኢትዮጵያ የሁሉንም ድጋፍ በምትሻበት ወቅት ላይ ትገኛለች።
የሃይማኖት አባቶች በፀሎት፣ አርሶ አደሩ በእርሻው፣ ነጋዴው በንግድ ሥራው፣ የመንግስት ሠራተኛውም ስራውን በትጋት በማከናወን እንዲሁም ወጣቱ የህልውና ዘመቻውን በመቀላቀል ለሀገሩ ዘብ ሊቆም እንደሚገባ ተናግረዋል።
ዋና አስተዳዳሪው እንዳሉት በመንግስትም ሆነ በግል ሥራ ላይ የተሰማሩ አንዳንድ የጁንታው ተላላኪዎች በህዝቡ ውስጥ ውዥንብር በመንዛት የህልውና ዘመቻውን ለማደናቀፍ እየሰሩ ይገኛሉ።
በንግድ ሥራው ላይ የማይገባ የዋጋ ጭማሪ በማድረግና ሰው ሰራሽ እጥረት በመፍጠር ህዝብ ለአመጽ እንዲነሳሳ የሚንቀሳቀሱ የህወሓት አጀንዳ አስፈጻሚዎች መኖራቸውን ጠቁመዋል።
ድርጊቱን የሚፈጽሙ አካላትን ተከታትሎ ተጠያቂ ማድረግ እንደሚገባ ጠቁመው ለተግባራዊነቱ ህዝቡ አካባቢውን ተደራጅቶ ከመጠበቅ መጀመር እንዳለበት አስገንዝበዋል።
“የደቡብ ኦሞ ዞን ከኬንያና ደቡብ ሱዳን የሚዋሰን በመሆኑ በድንበር አካባቢዎች ሰርጎ ገቦች ጥቃት እንዳያደርሱ የፀጥታ ሀይሎች በተጠናከረ ሁኔታ እየሰሩ ይገኛሉ” ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ህብረተሰቡ የተለየ እንቅስቃሴ ሲያጋጥመው ፈጥኖ መረጃ በመስጠት አጋርነቱን እንዲያረጋግጥ ጥሪ አቅርበዋል።
የዞኑ ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት በደም ልገሳና በስንቅ ዝግጅት ካበረከቱት አስተዋጽኦ በተጨማሪ እስካሁን ድረስ በጥሬ ገንዘብ 7 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ስለማድረጋቸው በወቅቱ ተመላክቷል ።