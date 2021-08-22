ወደ ውጭ ከተላኩ የግብርና ምርቶች ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ተገኝቷል- ማህበሩ

ድሬዳዋ ነሀሴ 16/2013 (ኢዜአ) በድሬዳዋ የሚገኘው ቢፍቱ በሃ ኦሮሚያ አክሲዮን ማህበር በተጠናቀቀው 2013 በጀት አመት ወደ ጎረቤት ሀገሮች ከላካቸው የግብርና ምርቶች ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ማስገኘቱን አስታወቀ።
አክሲዮን ማህበሩ ወደ ውጭ የሚልካቸውን የጫት፣ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ይበልጥ ማሳደግ የሚያስችለውን ስምምነት ከሶማሊያ ከመጡት የንግድ ሸሪኮቹ ጋር አድርጓል።
የማህበሩ ሥራ አስኪያጅ አቶ ያሲን መሀመድ በስምምነት ስነ ስርአቱ ላይ ለኢዜአ እንዳሉት ስምምነቱ ማህበሩ ወደ ውጭ የሚልካቸውን ምርቶች በሶስት እጥፍ እንዲጨመር ያደርጋል።
ማህበሩ በተጠናቀቀው 2013 በጀት አመት ወደ ውጭ ሀገራት ምርት በመላክ ያገኘውን ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ማንዛሬ ገቢ ወደ 18 ሚሊዮን ዶላር ለማሳደግ የሚያስችል መሆኑን አመላክተዋል።
“ማህበሩ የሚያገኘውን የውጭ ምንዛሬ ገቢ በቀጥታ በባንክ በኩል በማስተላለፍ ለሀገር ልማትና ዕድገት መሰረታዊ ሚና እያበረከተ ነው፤ በዚህም ደስተኞች ነን” ብለዋል፡፡
ማህበሩ የፈጠረውን የስራ እድል ከ60 ወደ 160 ከፍ ከማድረግ ባሻገር አርሶ አደሩ ደላላ ሳይገባበት ምርቱን ለአክሲዮኑ በቀላሉ በማቅረብ ተጠቃሚነቱን ማሳደጉን ገልጸዋል፡፡
እንደ አቶ ያሲን ገለጻ አስተዳደሩ ለማህበሩ ለኢንቨስትመንት በሰጠው 2 ሄክታር መሬት ላይ የግብርና ምርቶችን በማቀነባበር ፓስታና ማካሮኒ እንዲሁም የተለያዩ የታሸጉ ጭማቂዎችን በማምረት ወደ ውጭ ለመላክ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ማህበሩ የልማት ውጥኑን እውን ማድረግ የሚችለውም ሆነ ትውልድና አገርን ወደ ተሻለ ልማትና እድገት ማድረስ የሚቻለው ሰላም ሲረጋገጥ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
“በመሆኑም አገርን ለማዳን በአሸባሪው ህወሓት ላይ እየተወሰደ ያለው ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ ማህበሩ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል” ብለዋል፡፡
ማህበሩ ለሠራዊቱ ተልዕኮ መሳካት 100 ሺህ ብር መለገሱን ገልጸው “ድጋፉ በቂ ባለመሆኑ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚጠበቅብንን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን” ብለዋል።
አክሲዮን ማህበሩ ለወጣቱ የሥራ ዕድል በመፍጠር፣ አርሶ አደሩን የላቡ ተጠቃሚ በማድረግና አገርን በማሳደግ በኩል እያበረከተ የሚገኘው ውጤት የሚያበረታታ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የድሬዳዋ አስተዳደር ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሱልጣን አልይ ናቸው፡፡
ማህበሩ ለአገር እያመጣ ያለውን የውጭ ምንዛሬ እንዲያሳድግና የግብርና ምርቶችን አሴት ጨምሮ ወደ ውጭ ለመላክ የያዘውን ዕቅድ ለማበረታታት አስተዳደሩ መሬት በመስጠትና በሌሎች መንገዶች ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
በማህበሩ የሥራ ዕድል ተጠቃሚ ከሆኑ ወጣቶች አንዱ ጀማል መሀመድ በመስራቱ ጥሩ ገቢ እያገኘና ኑሮው እየተሻሻለ መምጣቱን ተናግሮ ሌሎች ባለሃብቶችም ያላቸውን ሃብት ወደ ሥራ በማስገባት ለወጣቶች የሥራ ዕድል እንዲፈጥሩ ጠይቋል።