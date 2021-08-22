ወደ አፋር ክልል ሰርጎ የገባውን የህወሃት አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ የጸጥታ ሃይሉ በቅንጀት እየሰራ ነው

አበባ አበባ፣ ነሐሴ 16/2013 (ኢዜአ) ወደ አፋር ክልል ሰርጎ የገባውን የህወሃት አሸባሪ ቡድን ከገባበት ሳይወጣ ለመደምሰስ የጸጥታ ሃይሉ በቅንጀት እየሰራ መሆኑን የአፋር ክልል ልዩ ሃይል ምክትል አዛዥ ኮማንደር መሃመድ ሰናይ ገለጹ።
ኮማንደሩ በክልሉ ባለው ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም የአፋር ክልል ልዩ ሃይል ከመከላከያ ሠራዊቱ ጋር በመቀናጀት ወደ ክልሉ ሰርጎ የገባውን የህወሃት አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
በእስካሁኑ የህልውና ዘመቻ በርካታ የአሸባሪው ቡድን ታጣቂዎች ሲደመሰሱ የተማረኩም እንዳሉ ጠቅስዋል።
አሸባሪው በከባድ መሣሪያ ህዝቡ ላይ በመተኮስ በበርካታ ንፁሃን ላይ የፈፀመውን ድርጊት አስታውሰው አሁን ላይ በቅንጅት እርምጃ እየተወሰደበት ነው ብለዋል።
የአፋር ክልል ልዩ ሃይል ከሌሎች የፀጥታ ሃይሎች ጋር በመቀናጀት የጥፋት ቡድኑን በመመከት ወደ ኋላ እንዲሸሽ ያደረገው መሆኑን ገልፀዋል።
በክልሉ አራት ወረዳዎች ሰርጎ የገባውን አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ የተቀናጀ ዘመቻ እየተከናወነ መሆኑንም ተናግረዋል።
በተለይም ጋሊኮማ በተባለ ቦታ ጥቃት ካደረሱት የአሸባሪ ቡድኑ ታጣቂዎች ብዙዎቹ መደምሰሳቸውን ገልጸዋል።
አሸባሪው ኪልባቲ ረሱ በራህሌ ወረዳ ሰሞኑን ጥቃት መፈጸሙን ጠቅሰው የማያዳግም እርምጃ እንደሚወሰድበትም አረጋግጠዋል።