የማይካድራ ጭፍጨፋ ከባድ የህሊና ቁስል ጥሎብን አልፏል

ነሐሴ 16 ቀን 2013 (ኢዜአ) “አሸባሪው ህወሃት በማይካድራ የፈፀመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ ከባድ የህሊና ቁስል ጥሎብን አልፏል” ሲሉ የማይካድራ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
በዓለም ላይ ለሰው ልጆች መብት የቆሙ ሁሉ ድርጊቱን በፅኑ በማውገዝ የህወሃትን የሽብር ቡድን ተጠያቂ እንዲያደርጉላቸውም ጠይቀዋል።
“በህይወት ዘመኔ በኢትዮጵያ በሰው ልጆች ላይ እንዲህ አይነት ዘግናኝ ወንጀል ሲፈፀም የተመለከትኩበት አጋጣሚ ማይካድራ ላይ ነው” ያሉት ወይዘሮ ብርቄ እሸቴ፤ የህወሃት አሸባሪ ቡድን ማይካድራ ላይ የፈፀመውን ጭፍጨፋ ዓለም በሚገባው ልክ እንዳላወገዘው ገልጸዋል።
“የሽብር ቡድኑ በሰው ልጆች ላይ የማይታሰብ ወንጀል በመፈፀም የጭካኔ ጥጉን ማይካድራ ላይ አሳይቷል” ያሉት ደግሞ ሌላኛዋ የከተማዋ ነዋሪ ወይዘሮ ትንሳኤ ሙላው ናቸው።
ቡድኑ ያደረሰው የጅምላ ጭፍጨፋ በሁሉም አዕምሮ ውስጥ እያቃጨለ ያለ ታሪክ የማይረሳው የህሊና ቁስል እንደሆነ ጠቅሰዋል።
“የማይካድራን ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ዓለም በሚገባው ልክ አውግዞ ወንጀለኛውን ተጠያቂ ለማድረግ አልጣረም” ያለችው ደግሞ እናንየ አሻግሬ ነች።
አሸባሪው አሁንም የአገር ክህደት በመፈፀም ኢትዮጵያን ለመበታተን እየሰራ ቢሆንም በሁሉም የጋራ ክንድ እንደሚመከት ገልጻለች።
የማይካድራ ነዋሪ በህወሃት የአገዛዝ ዘመን ሲረሸን፣ ሲሰቀል፣ ሲንገላታና በወጣበት እንዲቀር ሲደረግ መቆየቱን አስተያየት ሰጭዎቹ አስታውሰዋል።
በጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም ማይካድራ ላይ በንፁሃን ላይ የፈፀመው ጅምላ ጭፍጨፋ ደግሞ የሽብር ቡድኑ የክፋቱን ጥግ ለሰው ልጆች ሁሉ ያሳየበት እንደሆነ ተናግረዋል።
ድርጊቱ በሰው ልጅ ላይ ይፈጸማል ተብሎ የማይጠበቅ ጭካኔ ቢሆንም በዚህ ልክ የዓለም ዓቀፉ ማህበረሰብ የድርጊቱን ፈጻሚ አሸባሪው ህወሃትን በቅጡ እንዳላወገዘው ገልጸዋል።
የማይካድራ ነዋሪዎች አሸባሪው ዳግም እንዳያንሰራራ እንደሚመክቱ አረጋግጠው፤ ለአገር መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍም ገልጸዋል።
ለሰራዊቱ ስንቅ በማዘጋጀት አጋርነታቸውንም በተግባር አሳይተዋል።
የአሸባሪው የህወሃት ቡድን እስከሚጠፋ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠው፤ የአካባቢያቸውን ሰላምና ፀጥታ በንቃት እየጠበቁ መሆኑን ተናግረዋል።