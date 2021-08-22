በሀረር ለአገር መከላከያ ሰራዊት አጋርነትን ለመግለጽ የጎዳና ላይ ሩጫ ተካሄደ

ሀረር፣ ነሐሴ 16 ቀን 2013 (ኢዜአ) “የትም፣ መቼም፣ በምንም ለኢትዮዽያ እዘምታለው” በሚል መሪ ሀሳብ በሐረር ከተማ የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ተካሄደ።
ለጀግናው የአገር መከላከያ አጋርነትን የመግለጽ ዓላማ ባለው በዚህ የሩጫ ውድድር ላይ የክልሉ ነዋሪዎች፣ አትሌቶችና በየደረጃው ያሉ የአመራር አካላት ተሳትፈዋል።
መነሻውንና መድረሻውን የክልሉ ትምህትት ቢሮን ያደረገው የሩጫ ውድድር በህጻናት፣ በአዋቂዎችና በአትሌቶች ዘርፍ የተካሄደ ነው።
በአትሌቶች መካከል በተካሄደ ውድድር በወንዶች ሳዳም አብዱለጢፍ፣ ጃፈር በከርና ሙሉጌታ ፈጠነ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ በመያዝ ሲያጠናቅቁ፤ በሴቶች አዚዛ ሙክታር፣ ሲሃም ሱፍያንና ያምላክስራ አበበ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ወጥተዋል።
በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የሐረሪ ጉባዔ ምክትል አፈ ጉባዔ ወይዘሮ ደሊላ ዩስፍ እንደተናገሩት፤ የክልሉ ህዝብ ለጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊት ደጀን በመሆን ስንቅ በማዘጋጀት፣ ደም በመለገስና የገንዘብ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል።
አሸባሪው ህወሃት እንኪደመሰስ ድረስ የሚደረጉ ድጋፎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም አመላክተዋል።
የሐረሪ ክልል ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ያሲን ዩስፍ በበኩላቸው ነዋሪው ለአገር ሰላምና ሉዓላዊነት መከበር በጦር ግንባር ደሙን እያፈሰሰና ህይወሰቱን እየሰዋ ላለው የመከላከያ ሰራዊት አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ የዜግነት ግዴታውን እየተወጣ መሆኑን ተናግረዋል።
የህዝቡ የደጀንነት ተግባር በቀጣይም በተለያዩ የድጋፍና የቅስቀሳ ስራዎች ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመላክተዋል።
በውድድሩ አሸናፊ ለሆኑ የሜዳሊያ ሽልማት ከዕለቱ ክብር እንገዶች ተበርክቶላቸዋል።