በሀላባ ቁሊቶ ከተማ አሸባሪዎቹን ህወሀትና ሸኔ የሚያወግዝ ሰልፍ እየተካሄደ ነው

ሐዋሳ፣ ነሐሴ 16 ቀን 2013(ኢዜአ) በደቡብ ክልል ሀላባ ዞን በሀላባ ቁሊቶ ከተማ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የሚደግፍና አሸባሪዎቹን ህወሀትና ሸኔን የሚያወግዝ ህዝባዊ ሰልፍ እየተካሄደ ነው።
በህዝባዊ ሰልፉ ላይ የከተማዋና በዙሪያዋ ያሉ ወረዳዎች ነዋሪዎች ተሳትፈዋል።
ከሰልፉ ጎን ለጎን ” እኔም ለሀገሬ ወታደር ነኝ ” በሚል መሪ ቃል የአምስት ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ የሩጫ ውድድር እየተካሄደ ነው።
ተሳታፊዎቹ ለሀገር ህልውና በግንባር ለሚዋደቀው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት የሚገልፁ እንዲሁም የአሸባሪዎቹን ህወሀትና ሸኔን ሀገር የማፍረስ ሴራ የሚያወግዙ መልእክቶች እያስተላለፉ ይገኛሉ ፡፡
‘ለሀገሬ የትም፣ መቼም፣ በምንም ዘምታለሁ፣ እኔም የኢትየጵያ ወታደር ነኝ፣ ኢትዮጵያ በምዕራባዊያን ሴራ አትበታተንም፣ ክብር ለመላው የፀጥታ ኃይላችን፣’ የሚሉና ሌሎች መፈክሮችን ሰልፈኞቹ እያስተጋቡ ነው።
በህዝባዊ ትዕይንቱ ላይ የኢፌዴሪ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ኤልያስ ሽኩርን ጨምሮ የፌዴራል፣ የደቡብ ክልልና የሀላባ ዞን ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የፀጥታ አካላት ተገኝተዋል፡፡