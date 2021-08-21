የኢሉባቦር አርሶ አደሮችን በሻይ ልማት ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው

መቱ ነሐሴ 15/2013 (ኢዜአ) በኢሉባቦር ዞን አርሶ አደሮችን በሻይ ቅጠል ልማት እንዲሳተፉና ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተሠራ መሆኑን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት አስታወቀ።
በዞኑ አምስት ወረዳዎች አርሶ አደሮች በሻይ ቅጠል ልማት እየተሳተፉ መሆኑም ተገልጿል።
ወደ ሻይ ቅጠል ልማት ሥራው የገቡት የአሌ ወረዳ አርሶ አደሮች ከመስኩ ተጠቃሚ ለመሆን በባለሙያዎች እገዛ ጭምር ልማቱን እየሠሩ መሆኑን ገልፀዋል።
አቶ ጌታቸው አየለ በአሌ ወረዳ የጨሪ ኦቤ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ በሻይ ቅጠል ልማት ሥራ በከፍተኛ መነሳሳት መሰማራታቸውን ይናገራሉ።
በግብርና ባለሙያዎች እየተደረገላቸው ባለው የሙያ ድጋፍና ክትትል ታግዘውም ውጤታማ እንደሚሆኑ ተስፋ እንዳደረባቸው ነው አርሶ አደሩ የሚናገሩት።
ወጣት አማኑኤል መንገሻ “የሻይ ቅጠል ልማት በየጊዜው ገቢ ሊያስገኝ የሚችልና ጠንክረን ከሠራን ሕይወታችንን ልንቀይርበት የምንችልበት ሥራ መሆኑን በመረዳት በባለሙያች ታግዘን ወደ ሥራ ገብተናል” ይላል።
ዓመቱን ሙሉ ሻይ ቅጠል ያለማቋረጥ ከሚመረትበት የጉማሮ ሻይ ልማት ድርጅት ጋርም በቅርበት ስለሚገናኙና አብዛኞቻቸውም በድርጅቱ ውስጥ ተቀጥረው ሲሰሩ የነበሩ በመሆኑ ያገኙት ልምድ ለሥራቸው እንደሚያግዛቸው አንስተዋል።
የወረዳው እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት በችግኝና ማዳበሪያ አቅርቦት እንዲሁም የሙያ ድጋፍ እያደረገላቸው መሆኑን የሚያነሱት ደግሞ አቶ ሀብታሙ በፈቃዱ ናቸው።
ሕይወታችንን እንቀይርበታለን” የሚል ተስፋ እንደሰነቁ የሚናገሩት አቶ ሀብታሙ፣ ከወዲሁ ተግተው እየሠሩ መሆናቸውን አንስተዋል።
በወረዳው ከዚህ በፊት በሦስት ቀበሌዎች የተጀመረውን የሻይ ቅጠል ልማት ወደ ስድስት ቀበሌዎች በማሳደግ ወደ ሥራ መገባቱን የወረዳው የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ባለሙያ አቶ ጫላ ነገሰ ተናግረዋል።
በዚህ ዓመትም ስድስት መቶ ሺ የሻይ ተክል ችግኞች ተዘጋጅተው ለአርሶ አደሮች መከፋፈላቸውንም አቶ ጫላ ጨምረው ገልፀዋል።
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለሻይ ልማት ከሰጠው ትልቅ ትኩረት በመነሳት በዞኑ በአንድ ወረዳ ብቻ ሲለማ የነበረውን የሻይ ቅጠል ወደ ስድስት የዞኑ ወረዳዎች በማስፋፋት ወደ ስራ መገባቱን የገለፁት በዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት የቡናና ሻይ ልማት ባለሙያ አቶ ፋንታ በቀለ ናቸው።
ለሥራውም ትኩረት እንደሚሰጥና ከመስኩ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ እንደሚሠራ አቶ ፋንታ አክለው ገልፀዋል።
በኢሉባቦር ዞን በአሁኑ ወቅት የሻይ ቅጠል ልማት ሥራ በአንድ ሺህ አምስት መቶ ሔክታር መሬት ላይ በባለ ሀብቶችና በግለሰቦች እየለማ እንደሚገኝ ከዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽሕፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያሳያል።