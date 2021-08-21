ለመከላከያ ሠራዊት፣ ለአማራ ልዩ ሃይልና ሚሊሻ አባላት የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ ነው

ነሀሴ 15/2013 በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋና የደቡብ ወሎ ዞኖች ነዋሪዎች ለመከላከያ ሠራዊት፣ ለአማራ ልዩ ሀይልና ሚሊሻ አባላት ሰንጋ በሬ፣ ጤፍና ስንዴ ድጋፍ አደረጉ።
የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረፃድቅ በደሴ ከተማ ተገኝተው ሰንጋ በሬዎች፣ በጎችና ፍየሎችን አስረክበዋል።
ዋና አስተዳዳሪው ዞኑ ለመከላከያ ሠራዊት፣ ለአማራ ልዩ ሀይና ሚሊሻ አባላት ድጋፍ ሲያደርግ የዛሬው ለአምስተኛ ጊዜ መሆኑን ገልጸዋል።
ካስረከቧቸው 10 ሰንጋ በሬዎች፣ 280 በላይ በጎችና ፍየሎች በተጨማሪም በሺህዎች የሚቆጠሩ ሚሊሻዎች ወደ ግንባር አዝምተናል ብለዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሰይፈ ሰይድ በዞኑ የጃማና ወግዲ ወረዳዎች 29 ሰንጋ በሬዎች እንዲሁም 90 በጎችና ፍየሎችን ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
ከዚህ ባለፈ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሰርጎ ገቦችን በመላክ በሀሰት ፕሮፖጋንዳ የጀመረውን ሽብር ለመከላከል በደቡብ ወሎ ዞን በሁሉም ቁልፍ ቦታዎች የፍተሻ ጣቢያዎች ተቋቁመዋል ብለዋል።
በዚህም 116 የአሸባሪው የህወሓት ሰርጎ ገቦች ይሆናሉ ተብለው የተያዙ ፀጉረ ልውጥ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርምራ እየተደረገባቸው መሆኑን ገልጸዋል።
ከተጠርጣሪዎቹ መካከል አራቱ የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ተልዕኮ አስፈጻሚዎች መሆናቸው በመረጋገጡ በዞኑ ማረሚያ ቤት ይገኛሉ ብለዋል።
ከሰሜን ሸዋና ደቡብ ወሎ ዞን የመጡ የኅብረተሰብ ተወካዮች የአሸባሪውን የህወሓት ቡድን አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት በመጣበት እግሩ መመለስ አለብን ብለዋል።
ኢትዮጵያን ብሎ ማሸነፍ እንጂ መሸነፍ የለም ያሉት ተወካዮቹ ለልጆቻችን የድል አድራጊነትን ስነ ልቦና ልናወርሳቸው ይገባል፤ ለዚህም ሁሉንም አይነት ድጋፍ እናደርጋለን ነው ያሉት።