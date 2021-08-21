ሸኔና ህወሃት ሀገር ለማፍረስ የፈጠሩንት ጥምረት በኢትዮጵያዊ አንድነት እንቀለብሰዋለን…የምዕራብ ጉጂ ዞን ነዋሪዎች

ነገሌ ነሀሴ 14/2013(ኢዜአ) የምእራብ ጉጂ ዞን ነዋሪዎች ህወሓትና ሸኔ ሀገር ለማፍረስ የፈጠሩትን የጥፋት ግንባር በኢትዮጵያዊ አንድነት ለመቀልበስ ዝግጁ መሆናቸውን ገለጹ።
የዞኑ ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በየአካባቢያቸው ደም ከመለገስ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፍ እያደረጉ እንደሚገኙ የምእራብ ጉጂ ዞን ጤና መምሪያ ገልጿል።
በዞኑ ቶሬ ከተማ ደም የለገሱት ወይዘሮ አበበች ኔቾ ሽብርተኞቹ ህወሃትና ሸኔ ግንባር የፈጠሩት ተመሳሳይ የጥፋት አላማና ባህሪ ስላላቸው ነው ብለዋል፡፡
የጥፋት ቡድኖቹን አፍራሽ አላማና ተግባር በህዝባዊ አንድነት፣ ሁለንተናዊ ድጋፍና ትብብር መቀልበስ አማራጭ የሌለው ነው ያሉት ወይዘሮ አበበች፣ ለህልውና ዘመቻው አቅማቸው የፈቀደውን ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማይሉ ተናግረዋል።
ሀገር የማዳን የህልውና ዘመቻ ጥሪውን የተቀበሉት ወይዘሮ አበበች በአሁኑ ሰዓት ከስንቅ ዝግጅት እስከ ደም ልገሳ ድጋፍ በማድረግ ላይ ናቸው፡፡
የዚሁ ዞን ነዋሪ ወይዘሮ አጋያ ስምኦን የሽብር ጥቃት ልጅና አዋቂ፣ ዘር፡ ሀይማኖትና ብሄር የማይለይ መሆኑን እየደረሰ ካለው ጥፋት መገንዘብ እንደሚቻል ይናገራሉ፡፡
ይህንን የሽብር ጥቃት መመከት የሚቻለው አንድነትን በማጠናከር በመሆኑ በሚደረገው የህዕውና ዘመቻ ውስጥ የሚፈለግባቸውን ድርሻ ለመወጣት ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆናቸውን ገልፀዋል።
በዞኑ የገላና ወረዳ ነዋሪ አቶ ከበደ አሰፋ ህዝብና ሀገርን ለሚጠብቅ መከላከያ ሰራዊት ደም መስጠት እጅግ በጣም ትንሹ ስጦታ መሆኑን ተናግረው፣ “ሀገርን ለማዳን በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በፀሎት በአጠቃላይ ሁሉም ማድረግ በሚችለው ሁሉ ለሀገራዊ ጥሪ ምላሽ መስጠት አለበት” ብለዋል።
የህልውናውን ዘመቻ በመደገፍ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ የሚፈለግባቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም አቶ ከበደ ገልፀዋል።
የዞኑ ጤና መምሪያ ሀላፊ ዶክተር ሰሊ ቂልጣ ሽብርተኞቹ ህወሀትና ኦነግ ሸኔ ሀገር ለማፍረስ የፈጠሩት የጥፋት ግንባር የዞኑን ህዝብ አስቆጥቷል ብለዋል፡፡
በዞኑ ከ10 ወረዳዎች ነዋሪዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ከበጎ ፈቃደኞች ደም ለመሰብሰብ የአምስት ቀናት ዘመቻ በመጀመሩንም ገልጸዋል፡፡
በጤና ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጭ ሰራተኞች በየወረዳው ለአምስት ቀናት በተካሄደው ዘመቻ እስከ አሁን 347 ዩኒት ደም ተሰብስቧል” ያሉት ሃላፊው ህብረተሰቡ በተለያዩ ተግባራት ለሃገር መከላከያ ሰራዊት ያለውን አጋርነት እየገለጸ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
የዞኑ ህዝብ አከባቢውን ከሽብርተኞች ከመጠበቅ ጎን ለጎን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የጀመረውን የደም ልገሳና ሁለንተናዊ ድጋፍና ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል፡፡