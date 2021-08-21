ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን የሕልውና አደጋ እንድታልፍ አስፈላጊውን መስዋዕትነት እንከፍላለን

ነሀሴ 15/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያን የተጋረጠባትን የሕልውና አደጋ እንድታልፍ ከአገር መከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ አስፈላጊውን መሰዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀታቸውን የአዲስ አበባ ወጣቶች ገለጹ።
ከአንድ ሺህ በላይ የመዲናዋ ብልጽግና ወጣቶች ሊግ አባላት ዛሬ ለአገር ለመከላከያ ሠራዊት ደጀንነታቸውን ለማሳየት በመስቀል አደባባይ ተሰባስበው ደም ለግሰዋል።
ወጣቶቹ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየትም የህወሓት አሸባሪ ቡድን ‘እኛ እያለን አገር ለማፍረስ የሚያደርገው ጥረት አይሳካም’ ብለዋል።
ቡድኑ “ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲዖልም ቢሆን እንገባለን” በሚል ቅዠት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለማክሸፍ መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል።
በምዕራባዊያን ጣልቃ ገብነት ሶሪያ፣ ሊቢያና ኢራቅ ፈርሰዋል፤ ይህ በእኛ እንዲደግም አንሻም፤ መስዋዕትነት ከፍለንም ቢሆን የኢትዮጵያን ሕልውና እናረጋግጣለን ብለዋል።
የዛሬዋ ኢትዮጵያ የታሪክ ተረካቢዎች ነን ያሉት ወጣቶቹ ‘በእኛ ጊዜ አገር መፍረስ የለባትም’ ለዚህም አስፈላጊውን ዋጋ እንከፍላለን ሲሉ ተናግረዋል።
ከመከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ ይህን የችገር ጊዜ አልፈን ደማቅ ታሪክ እንጽፋለን ነው ያሉት ወጣቶቹ።
ወጣቶቹ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሲፈጠር ጀምሮ ለዓመታት በውሸት የኖረ ነው፤ አሁንም የሃሰት ፕሮፖጋንዳውን ቀጥሎበታል ብለዋል።
በተለይም ደግሞ ‘እዚህ ደርሻለሁ፣ እዛ ደርሻለው’ እያለ እያደናገረ በመሆኑ ወጣቶች የሐሰት ፕሮፖጋንዳውን ሳንሰማ ኢትዮጵያ እንድታሸነፍ ልንታገል ይገባል ሲሉም መልዕክት አስተላልፈዋል።
ወጣቶች መከላከያና ልዩ ሃይሉን በተግባር በመቀላቀል አገሪቱን ከገባችበት ችግር ልናወጣት ይገባል ነው ያሉት።
የሕወሃት አሸባሪ ቡድን በአማራና በአፋር በተደጋገሚ በፈጸመው የሽብር ጥቃት ከ300 ሺህ በላይ ዜጎች ከቅያቸው ተፈናቅለዋል፣ በርካታ ንጹሃን ዜጎችን ደግሞ ተገድለዋል።