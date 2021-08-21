በህልውናችን ላይ የመጣውን የሽብር ቡድን በመደምስስ ታሪክ እንሰራልን

ጎንደር ፤ ነሐሴ 15/2013 (ኢዜአ) በህልውናችን ላይ የመጣውን የሽብር ቡድን መክቶ በመደምሰስ ታሪክ እንሰራልን ሲሉ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ፡፡
በህልውናችን ላይ የመጣውን የሽብር ቡድን መክቶ በመደምሰስ እኛ ወጣቶች የአባቶቻችን የጀግንነት ገድል በታሪካችን የምንደግምበት ጊዜ አሁን ነው” ሲል ተናግሯል፡፡
ነዋሪዎቹ የከተማውን ሰላምና ደህንነት በማጠናከር ወራሪውን ለመመከት በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ዛሬ ተወያይተዋል፡፡
የውይይቱ ተሳታፊ አቶ መሳፍንት አክሊሉ እንዳሉት፤ ቀደምት ጀግኖች አባቶቻችን የሀገርን ክብር በተጋድሎ ከፍ ከማድረግ በዘለለ ተንበርካኪነትና ውርደትን አላስተማሩንም።
”በሀገር አፍራሹና ዘራፊው የሽብር ቡድን ቁጭ ብሎ ከመታረድ የክብር ሞት ታላቅ ገድል ነው” ያሉት አቶ መሳፍንት ጠላት የጎንደርን መሬት አይረግጣትም ነው ያሉት።
እስከ ግንባር ድረስ ዘምተው የሽብር ቡድኑን ለመፋለም በግል ፈቃዳቸው ወታደራዊ ስልጣን መውሰዳቸውን የተናገሩት ደግሞ ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ ዶክተር ጥላሁን ነጋ ናቸው፡፡
ህዝቡ የሽብር ቡድኑ የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሳይሆን የአሸናፊነት ስነ ልቦናን በመላበስ ወራሪውን ቡድን ለማበርከክ የጀመረውን ሁለገብ ተሳትፎ ማጠናከር እንዳለበት ተናግረዋል፡፡
ወጣት ቢኒያም ጸጋዬ በበኩሉ ”በህልውናችን ላይ የመጣውን የሽብር ቡድን መክቶ በመደምሰስ እኛ ወጣቶች የአባቶቻችን የጀግንነት ገድል በታሪካችን የምንደግምበት ጊዜ አሁን ነው” ብሏል፡፡
የቀድሞ ሰራዊት አባላት ተወካይ መቶ አለቃ ሙላት ቦጋለ ፤በኢትዮጵያ ታሪክ ህወሃት ሀገር በማፍረስና በማስገንጠል ታሪክ ይቅር የማይለው አሳፋሪ ተግባር የፈጸመ የሽብር ቡድን መሆኑን ገልጸዋል፡፡
እኛ የቀድሞ ሰራዊት አባላት ሀገር የማዳን ዘመቻውን ጥሪ በመቀበል ጀግንነት ለመስራት ተቀላቅለናል ብለዋል።
የከተማው የጀግኖች አርበኞች ማህበር ተወካይ አቶ ይርጋ ታደሰ እንዳመለከቱት፤ ወጣቱ ትውልድ ከጀግኖች አባቶቹ የወረሰውን አኩሪ የጀግንነት ተጋድሎ በመላበስ ሀገር አፍራሹን ባንዳና ተላላኪ ለመደምሰስ ሊታጠቅና ሊደራጅ ይገባል፡፡
የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ ፤ የሽብር ቡድኑ በአማራ ክልል በሶስት ግንባሮች የከፈተውን ወረራና ዘረፋ በመመከት ለመቀልበስ መከላከያ ሰራዊቱ የክልሉ ሃይልና የሚሊሻ አባላት በጀግንነት እየተዋደቁ ናቸው ብለዋል፡፡
የሸብር ቡድኑ በጊዚያዊነት በመውረር በያዛቸው አካባቢዎች ዘረፋ ግድይና ማፈቀናቀል መፈጸሙን ጠቁመው፤ የደብረታቦር ተራሮች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የአሸባሪው መቀበሪው እንደሚሆም ገልጸዋል።
የጎንደር ከተማ ህዝብ የሽብር ቡድኑ ጎንደር ላይ ሂሳብ አወራርዳለሁ የሚለውን ከንቱ ምኞት ለማጨናገፍ የተባበረ ክንዱ እንዲያነሳም ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የውይይቱ ተሳታፊዎች የሽብር ቡድኑ የፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ አለም አቀፍ ወንጀል መሆኑን በመጥቀስ አውግዘዋል፤ ምሁራንና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ይህንን ወንጀል ለአለም ህብረተሰብ እንዲያጋልጡም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
ለአንድ ቀን በተካሄደው የውይይት መድረክ ወጣቶች፣ ሴቶች ፣የመንግስት ሰራተኞች፣ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ፣አባት አርበኞችና የቀድሞ ሰራዊት አባላት ተሳታፊ ሆነዋል፡፡