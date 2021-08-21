በኢሉባቦር ዞን ቡሬ ወረዳ በ100 ሚሊዮን ብር የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ሊገነባ ነው

መቱ ነሐሴ 15/2013 (ኢዜአ) ሰዎች ለሰዎች የተባለ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በኢሉባቦር ዞን ቡሬ ወረዳ በ100 ሚሊዮን ብር ለሚያስገነመባው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጅ የመሠረት ድንጋይ ተቀመጠ።
የመሠረት ድንጋይ ማስቀመጥ ስነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኤባ ገርባ ሰው ለሰው ምን ማለት እንደሆነ የሰዎች ለሰዎች ድርጅት ተግባራት ሕያው ማስተማሪያዎች ናቸው” ብለዋል።
ቴክኖሎጂ እንደ መሠረታዊ የሰው ልጆች ፍላጎቶች ወሳኝነቱ እየጨመረ በሚገኝበት በዚህ ዘመን ዜጎች ከቴክኖሎጂው ጋር የሚተዋወቁበትና የተለያዩ ሙያዎች ባለቤት የሚሆኑበት የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ወሳኝ መሆኑንም ገልፀዋል።
“ሰለበጎ ፈቃድ ሰብዓዊ አገልግሎትም ከዚህ ድርጅት ብዙ መማር እንችላለን” ያሉት አቶ ኤባ “የሰዎች ለሰዎች መንግስታዊ የልሆነ ድርጅት በክልላችን በተለይም በኢሉባቦር ዞን በትምህርት፣ በጤና፣ በግብርናና በወላጅ አልባ ሕፃናት ላይ ለሠራቸው ዘመን ተሻጋሪ ስራዎቹ እውቅናና ትልቅ ክብር አለው” ብለዋል።
የሰዎች ለሰዎች መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ሚስተር ቤንጃሚን ፍራይበርግ ኮሌጁ ሙሉ በሙሉ በድርጅቱ የሚሸፈን የአንድ መቶ ሚሊዮን ብር በጀት የተያዘለት መሆኑን ጠቅሰው፣ ግንባታው አስፈላጊ የትምህርት ግብዓቶቸንም የሚያካትት መሆኑን ገልፀዋል።
ግንባታው በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅም የሚጠበቀው ይሄ ፕሮጀክት በተያዘለት ጊዜ ለአገልግሎት እንዲበቃ የአከባቢው ማሕበረሰብና የመንግስት አካላት ተሳትፎ ወሳኝ ነው ሲሉም የድርጅቱ ተወካይ ሚስተር ቤንጃሚን ተናግረዋል።
በኮሌጁም ከመደበኛው የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ጎን ለጎን ሥራዎቻቸውን በዘመነ መልኩ የሚያከናውኑባቸው አጫጭር ስልጠናዎች ለተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች የሚሰጥበት እንደሚሆንም ተገልጿል።
የሰዎች ለሰዎች መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በዞኑ ከዚህ ቀደም ላከናወናቸው የልማት ሥራዎች ትልቅ አክብሮት ለድርጅቱም ትልቅ ሕዝባዊ ፍቅር አለን” ያሉት የኢሉባቦር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታሪኩ ነጋሽ “ፕሮጀክቱ ለነገው ሀገር ተረካቢ የአካባቢው ተወላጆች ትልቅ ዕድልና ተስፋ ነው” ብለዋል።
በመንግስት በጀት መድረስ ባልተቻሉ የልማት ሥራዎች ከመንግስት ጎን በመቆም በድርጅቱ ለተፈጠረላቸው ዕድልም መደሰታቸውን ጠቅሰው፣ ለተቋሙ ግንባታ ሥራ ስኬታማነትም አስፈላጊውን ሁሉ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።
የቡሬ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ገረመው አንቢሳ የኮሌጁ በወረዳው መገንባት በመስኩ የሚሰጠውን ትምህርት ፍለጋ ወደ አጎራባች ወረዳዎችና ወደ ጋምቤላ ክልል ለመሄድ ይገደዱ ለነበሩት ወጣቶች ትልቅ ዕድል መሆኑን ተናግረዋል።
ወደ ሌላ ስፍራ ሄደው ለመማር አቅሙ ለሌላቸውና ትምህርታቸውን ለመቀጠል ላልቻሉትም የምስራች መሆኑን አስተዳዳሪው ጨምረው ገልፀዋል።
በመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ ስነ ስርዓቱ ላይ የዞኑ የተለያዩ የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የሰዎች ለሰዎች መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።