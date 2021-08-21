ከሁለት ዓመት በላይ በኮንቴነሮች ውስጥ የተከማቸ 48 ሺህ ገጀራ፣17 ሺህ መጥረቢያ እና 10 ሺህ ማጭድ በቁጥጥር ስር መዋለ

አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 15/2013(ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 02 ልዩ ስሙ ፋና ጣቢያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሁለት ዓመት በላይ በኮንቴነሮች ውስጥ የተከማቸ 48 ሺህ ገጀራ፣17 ሺህ መጥረቢያ እና 10 ሺህ ማጭድ በቁጥጥር ስር ማዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ፡፡
ኮሚሽኑ ለኢዜአ በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው ‹‹የተለያዩ መሣሪያዎች ፣መገልገያዎች እና አቅርቦቶች አስመጪ ድርጅት›› በሚል የንግድ ፈቃድ አማካኝነት በንግድ ስራ በሚተዳደሩት አቶ ዳርሰማ ታደሰ ህጋዊ ሂደታቸውን ሳይጠብቁ ወደ አገር ውስጥ የገቡት ቁሶች በግለሰቡ ግቢ በሚገኙ ሁለት ኮንቴነሮች ውስጥ ተከማችተው ተገኝተዋል።
ግለሰቡ ቁሶቹን ለማስገባት ያቀረቡትን ደብዳቤ ግብርና ሚንስቴር ተቀብሎ ለሰላም ሚንሰቴር የመራው ቢሆንም ፈቃድ ሰጨው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንም ከሰላም ሚንስቴር የደረሰውን የግለሰቡን ደብዳቤ ተቀብሎ ይሁንታ አለመስጠቱን በመግለጫው ተጠቅሷል።
በዚህ መካከል ግለሰቡ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ፈቃድ ሳያገኙ በ2011 ዓ.ም 48 ሺህ ገጀራ፣17 ሺህ መጥረቢያ እና 10 ሺህ ማጭድ ከውጭ አስገብተው ይውላሉ ለተባለለት አላማ ሳይሰራጩ ከሁለት አመት በላይ በግቢያቸው አክማችተው መገኘታቸውም ነው የተገለጸው።
በግለሰቡ ግቢ በሚገኙ ሁለት ኮንቴነሮች ውስጥ ተከማችተው የተገኙት ገጀራዎች፣መጥረቢዎችና ማጭዶች የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እና የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ባደረጉት ጥብቅ ክትትል በቁጥጥር ስር መዋሉንም መግለጫው አመልክቷል።
ህጋዊ የንግድ ፈቃድን ሽፋን በማድረግ ለህዝብ የደህንነት ስጋት የሚፈጥሩ ህገወጥ ድርጊቶችን የሚፈፅሙ ግለሰቦችን በማጋለጥ በኩል የህብረተሰቡ ትብብር ከፍተኛ ድርሻ እንደነበረው ኮሚሽኑ ጠቁሟል፡፡
ዜጎች በቀጣይም አጠራጣሪ ሁኔታዎችን በአካባቢያቸው ሲመለከቱ ለጸጥታና መረጃ አካላት ጥቆማ በመስጠት ትብብራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪ አቅርቧል፡፡