በደሴ ከተማ ወደ 42 ሺህ ለሚጠጉ ተፈናቃዮች ሰብዓዊ እርዳታ እየቀረበ ነው

ደሴ ነሃሴ 14/2013 (ኢዜአ) በአሸባሪው ህወሓት ከቄያቸው ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ለሚገኙ 42 ሺህ ለሚጠጉ ተፈናቃዮች የእለት ምግብ፣ አልባሳትና ሌሎች ቁሳቁሶች መሰራጨቱን የደሴ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ፡፡
በከተማው የሚገኙ ተፈናቃዮች በበኩላቸው የደሴ ከተማ ህዝብና የከተማ አስተዳደሩ እያደረገላቸው ላለው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰይድ እሸቱ ለኢዜአ እንደገለጹት አሸባሪው ህወሓት በፈጸመው ወረራ ከሰሜን ወሎ ዞን በርካታ ህዝብ ተፈናቅሎ በከተማዋ ይገኛል።
ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖችም ህብረተሰቡን፣ የተለያዩ ተቋማትንና በጎ አድራጊዎችን በማስተባበር የእለት ደራሽ ምግብ፣ አልባሳትና ሌሎች ቁሳቁሶች ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ለ41 ሺህ 900 ተፈናቃዮች የእለት ደራሽ ምግብ፣ አልባሳትና ሌሎች ቁሳቁሶች ድጋፍ እየተደረገ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
በስምንት ጊዜያዊ መጠለያዎች ለሚገኙ ተፋናቃዮችም በአሁኑ ወቅት 6ሺህ ኩንታል ዱቄት፣ 2ሺህ ብርድ ልብስ፣ 2ሺህ ፍራሽና ምንጣፍ 3ሺህ የመመገቢያ ቁሳቁሶች ማሰራጨት መቻሉን ተናግረዋል።
የተፈናቃዮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የፌዴራልና የክልሉ መንግስት ቁሳቁስ ማቅረብ መጀመሩን ጠቁመው የውጭና የአገር ውስጥ ረድኤት ድርጅቶች ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
ከተፈናቃዮች መካከል ከራያ ቆቦ የመጡት ወይዘሮ ጥሩዬ አበራ በበኩላቸው አሸባረው ህወሐት በከፈተባቸው ጦርነት ነፍሳቸውን ብቻ ለማዳን አራት ልጆቻቸውን ይዘው ወደ ደሴ ከተማ መምጣታቸውን ገልጸዋል።
“ባዶ እጃችንን ወደ ከተማ ስንገባ ቢጨንቀንም የደሴ ከተማ አስተዳደር ወዳዘጋጀው ጊዜያዊ መጠለያ ከማረፋችንም ባለፈ ህብረተሰቡን አስተባብረው የእለት ደራሽ ምግብና ቁሳቁስ አቅርበውልን ችግራችንን አቃለውልናል” ብለዋል፡፡
“ህብረተሰቡም በየቀኑ ድጋፍ እያረገላቸው መሆኑን ጠቁመው በሁሉም ነገር ከጎናችን በመሆናቸው ተደስተናል፤ እናመሰግናለንም” ብለዋል።
“አሸባሪው ቡድን ጭካኔ በተሞላበት ግፉ ከሞቀ ቤት ንብረታችን ቢያፈናቅለንም የደሴ ህዝብ ባደረገልን አቀባበልና ድጋፍ ተደስተናል” ያሉት ደግሞ ከቆቦ ከተማ የመጡት ወይዘሮ ፍቅርተ መንገሻ ናቸው።
“እንደ ቤቴ ባይሆንም በተደረገልኝ የቁሳቁስና የምግብ እህል ድጋፍ ሦስት ልጆቼን ይዤ ህይወቴን እየመራሁ ነው” ብለዋል፡፡
በደሴ ከተማ በጊዜያዊ መጠለያ በግለሰብ ቤቶች ቤት የተከራዩና አልጋ የያዙ ከ100 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች እንደሚገኙ ከከተማ አስተዳደሩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል፡፡