የከተሞችን ዕድገት ያለአደጋ ስጋት ለመምራት እንዲቻል የአደጋ ስጋት ቅነሳ “ፕሮፋይል” ጥናት ማዘጋጀት ተጀመረ

ድሬዳዋ፤ ነሐሴ 14/2013(ኢዜአ) በሀገሪቱ ከተሞች የሚስተዋለው ፈጣን የማህበራዊና የምጣኔ ሃብት ዕድገት ያለአደጋ ስጋት ለመምራት እንዲቻል የአደጋ ስጋት ቅነሳ “ፕሮፋይል” ጥናት ማዘጋጀት መጀመሩን የፌደራል የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክትል ኮሚሽነር አስታወቁ።
የፕሮፋይሉ ዝግጅት ጥናት በሙከራ/ፓይለት/ ደረጃ ዛሬ በድሬዳዋ ከተማ ተጀምሯል፡፡
የድሬዳዋ ከተማ አደጋ ስጋት “ፕሮፋይል” ጥናት መጀመሩን ይፋ በተደረገበት መድረክ ላይ የተገኙት ምክትል ኮሚሽነር አቶ አብዱልነሲብ ያሲን እንደተናገሩት፤ በከተሞች የሚታየው ፈጣን ማህበራዊና ምጣኔ ሃብታዊ ዕድገትን ከወዲሁ ያለአደጋ ስጋት ለመምራት እንዲቻል “ፕሮፋይል ” ጥናት ማዘጋጅት አስፈልጓል ፡፡
ጥናቱ በድሬዳዋ መጀመር ያስፈለገው በጎርፍ አደጋና መከላከል ተግባራት የተጓዘችበት ረዥም የመማሪያ አብነቶች በመኖራቸው ነው ብለዋል፡፡
የአደጋ ስጋት ቀነሳ የፕሮፋይል ጥናቱ የተቀናጀ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ለመዘርጋት ፣ የአደጋ መጠባበቂያ ዕቅዶች ለማዘጋጀትና ሁሉን አቀፍ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራርን ያሉ አቅሞችን በማጥናት ሥጋትን ለመቀነስና ለመከላከል እንዲቻል መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ከድሬዳዋ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ተጠንቶ የሚገኘው ውጤት መነሻ በማድረግ በሌሎች ከተሞች ላይም በመደገም የአደጋ ስጋት ቅነሳን ትርጉም ባለው መንገድ ተቀናጅቶ ይሰራል ብለዋል፡፡
እንደ ምክትል ኮሚሽነሩ ገለጻ፤ ባለፉት ዘጠኝ ዓመታት በሀገሪቱ 1 ሺህ ወረዳዎች ላይ የአደጋ ስጋት ፕሮፋይል ተጠንቶ በገጠሩ የሀገሪቱ ክፍል ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል፡፡
በገጠሩ የተጀመሩት በከተሞች ላይ በመደገም በዘላቂ ልማት ውስጥ የተሟላና የተቀናጀ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ሥርዓት ዘርግቶ ሊደርስ የሚችልን ጉዳት መቀነስ ላይ የሁሉም ሴክተር ርብርብ ውሳኝ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
የድሬዳዋ አደጋ ስጋት አመራር ማስተባበሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀርቢ ቡህ ፤ ጥናቱ የአደጋ መንስኤዎች መረጃ በማሰባስብ በተቀናጀ መንገድ ስጋቱን ለመቀነስ እንደሚያስችል ተናግረዋል፡፡
ጥናቱን በስድስት ወራት ውስጥ በሚጠናቀቀው የተለዩ ስጋቶችን ተንተርሰው ሴክተሮች የአደጋ ስጋትን ለመቀነስ እንዲረባረቡ ያደርጋል ብለዋል፡፡
የተፈጥሮና የሰው ሰራሽ አደጋን በተመጣጣኝ መንገድ መከላከል ካልተቻለ ወደፊት ለመኖር ከባድ ስጋት ይሆናል ያሉት ደግሞ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ ንግድ፣ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር ናቸው፡፡
ድሬዳዋ ለተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ተጋላጭ ናት ፤ የከተሞች አደጋ ስጋት ቅነሳ ፕሮፋይል ጥናት ድሬዳዋ መጀመሩ አደጋውን ለመቀነስ ልዩ አጋጣሚ የሚፈጥር ነው ያለየት አቶ ከድር፤ ለጥናቱ መሳካት አስፈላጊው ዕገዛ እንደሚደረግ ገልጸዋል፡፡
ጥናቱ ብሔራዊ ፕላንና ልማት ኮሚሽን፣ የአዲስ አበባ ፣ሐረማያና ድሬዳዋ ዩኒቨርሲዎች ከድሬዳዋ አስተዳደር ጋር በመተባበር የሚኪያሄዱት መሆኑ ተገልጿል፡፡